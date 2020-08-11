Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi...

Koronavir\u00fcs nedeniyle trafik sigortas\u0131nda baz\u0131 \u015firketler iyi s\u00fcr\u00fcc\u00fclere b\u00fcy\u00fck indirimler yapmaya ba\u015flad\u0131. \u0130\u015fte detaylar...,TAKS\u0130T SAYISI ARTIRILDI\r\n\r\nKonuyla ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan \u0130SAD (\u0130stanbul Sigorta Acenteleri Derne\u011fi) Onursal Ba\u015fkan\u0131 Turusan Ba\u011fc\u0131, "Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 ile birlikte sigorta sekt\u00f6r\u00fcnde koronavir\u00fcs ile ilgili tedbirler al\u0131nmaya ba\u015fland\u0131. \u0130lk olarak trafik sigortas\u0131n\u0131n taksit say\u0131s\u0131 art\u0131r\u0131ld\u0131. "dedi.,\u015e\u0130RKETLER \u0130ND\u0130R\u0130ME G\u0130TMEYE BA\u015eLADI\r\n\r\nPandemi d\u00f6neminde \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f\u0131n ara\u00e7lar\u0131n\u0131 garaj\u0131nda tuttu\u011funu belirten Ba\u011fc\u0131,"Salg\u0131n nedeniyle vatanda\u015flar\u0131n \u00e7ok d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131km\u0131yor olmas\u0131 nedeniyle hasar say\u0131s\u0131nda bir azalma meydana geldi.,Hal b\u00f6yle olunca trafik sigortas\u0131nda uzun y\u0131llardan beri olu\u015fan zarar grafi\u011fi, kara ge\u00e7meye ba\u015flad\u0131. Bu nedenle sigorta \u015firketleri bu bran\u015flarda kar a\u00e7\u0131klamaya ba\u015flad\u0131.,A\u00e7\u0131klanan karlarla beraber trafik sigortas\u0131 ve kaskoda bir\u00e7ok \u015firket indirime gitmeye ba\u015flad\u0131." dedi.,YARI YARIYA AZALDI\r\n\r\n\u0130yi s\u00fcr\u00fcc\u00fc ile k\u00f6t\u00fc s\u00fcr\u00fcc\u00fc aras\u0131nda fark\u0131n giderek a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Ba\u011fc\u0131, "\u0130yi s\u00fcr\u00fcc\u00fc bir y\u0131l \u00f6nce trafik sigortas\u0131na 1000 TL \u00f6derken bu y\u0131l 500-600 lira gibi bir rakam \u00f6demeye ba\u015flad\u0131lar.,Bu s\u00fcrecin bu \u015fekilde birka\u00e7 ay daha devam edece\u011fini tahmin ediyoruz. " dedi. (Milliyet),.