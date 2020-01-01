Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı

\u00c7evre Kanunu gere\u011fince trafi\u011fe kay\u0131tl\u0131 ara\u00e7lar\u0131n egzoz emisyon \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fcn\u00fc yapt\u0131rmas\u0131 gerekiyor. T\u00fcrkiye'de trafi\u011fe kay\u0131tl\u0131 23 milyon 44 bin 761 ara\u00e7tan yakla\u015f\u0131k 17 milyon 500 bini egzoz emisyon \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fcne tabi tutuluyor.,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yeni uygulamas\u0131 Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yakla\u015f\u0131k bir milyon 500 bin ara\u00e7 takipten ka\u00e7amayacak.\r\n\r\nEgzoz emisyon \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc yapt\u0131rmayan motorlu ta\u015f\u0131t sahiplerine bin 895 lira para cezas\u0131 verilecek.,Standartlara ayk\u0131r\u0131 emisyona sebep olan motorlu ta\u015f\u0131t sahiplerine ise 3 bin 790 lira idari para cezas\u0131 uygulanacak.,Sistem, egzoz gaz\u0131 emisyon \u00f6l\u00e7\u00fcm arac\u0131na monte edilecek. \u00d6l\u00e7\u00fcm yapt\u0131rmayanlar an\u0131nda plakadan tespit edilecek. Sistem ilk olarak Ankara'da devreye girdi. 6 ay i\u00e7erisinde T\u00fcrkiye genelinde hayata ge\u00e7irilecek. Yeni uygulama ile \u00f6l\u00e7\u00fcm yapt\u0131rmayan ara\u00e7 say\u0131s\u0131nda \u00f6nemli oranda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f sa\u011flanacak. B\u00f6ylece, motorlu ta\u015f\u0131tlardan kaynaklanan hava kirlili\u011fi de azalacak.,Ge\u00e7en y\u0131l muayene yapt\u0131rmayan 1 milyon 931 bin 125 arac\u0131n yakla\u015f\u0131k 500 bininin herhangi bir nedenle trafi\u011fe \u00e7\u0131kamayacak durumda oldu\u011fu tahmin ediliyor. 1 milyon 431 bin 125 ara\u00e7 sahibi ise egzoz gaz\u0131 emisyon \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc yapt\u0131rmad\u0131.,Egzoz muayenesinde yeni sisteme ge\u00e7ildi. Elektronik Denetleme Sistemi devreye girdi. Art\u0131k egzoz muayenesi yapt\u0131r\u0131lmayan ara\u00e7lar trafikte otomatik olarak belirlenecek.