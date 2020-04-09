Araç sahiplerine müjde! Çifte indirim geliyor

Binlerce ki\u015fi indirim haberini bekliyordu. Akaryak\u0131ta \u00e7ifte indirim geliyor.,Gece yar\u0131s\u0131ndan itibaren motorinin litre fiyat\u0131nda ortalama 9 kuru\u015f, benzinin litre fiyat\u0131nda ise 13 kuru\u015f indirim yap\u0131lmas\u0131 bekleniyor.\r\n,Motorin ve benzin fiyatlar\u0131nda gece yar\u0131s\u0131ndan ge\u00e7erli olmak \u00fczere indirime gidilecek.\r\n,Akaryak\u0131t fiyatlar\u0131, T\u00fcrkiye'nin de dahil oldu\u011fu Akdeniz piyasas\u0131ndaki i\u015flenmi\u015f \u00fcr\u00fcn fiyatlar\u0131n\u0131n ortalamas\u0131 ile dolar kurundaki de\u011fi\u015fiklikler baz al\u0131narak rafineriler taraf\u0131ndan hesaplan\u0131yor.\r\n,Bu hesaplanma sonucunda da\u011f\u0131t\u0131m firmalar\u0131nca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle \u015firketler ve kentlere g\u00f6re k\u00fc\u00e7\u00fck de\u011fi\u015fiklikler g\u00f6sterebiliyor. (TRT Haber)\r\n,.