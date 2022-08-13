Araç sahiplerini üzecek haber! Benzinin ardından motorine de zam yolda (13 Ağustos akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle dalgalı seyrini devam ettiriyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte 140 dolar ile zirveye ulaşan brent petrol fiyatı bir süredir 100 doların altında seyrediyor. Ancak dünyada yaşanan enflasyonist ortam ve yapılan faiz artışları küresel ekonomik büyümeyi ve yakıt talebini olumsuz yönde etkiliyor. Ekonomik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında oluşan belirsizlik endişesi nedeniyle brent petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor.