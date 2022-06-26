Araçlarını geri almayı bekleyenlere sel şoku! Yedi emin deposunu da su bastı

.,Baz\u0131 ara\u00e7lar suya g\u00f6m\u00fcld\u00fc.,Kent merkezinde \u00f6\u011fle saatlerinden itibaren etkisini art\u0131ran sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f etkili oldu.,Sular\u0131n y\u00fckselmesi ile dere kenar\u0131nda bulunan yedi emin deposunu su bast\u0131. ,Zonguldak'ta etkili olan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle \u00c7aydamar deresi ta\u015ft\u0131. \r\n,Zonguldak'ta yo\u011fun ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle \u00c7aydamar Mahallesinde bulunan yedi emin deposunda baz\u0131 ara\u00e7lar suya g\u00f6m\u00fcld\u00fc.