Araçtaki kovan devrildi, sürücü neye uğradığını şaşırdı

<p><span style="color:#000000">Olay an\u0131n\u0131 anlatan Anl\u0131, "Kovanlar \u00fcst \u00fcsteydi. Fren yap\u0131nca \u00fcsteki kovan devrildi. O y\u00fczden ar\u0131lar araban\u0131n i\u00e7erisine doldu. Ar\u0131 tulumu getirilecek. Tulumu giyince arabay\u0131 s\u00fcr\u00fcp yerine g\u00f6t\u00fcrece\u011fiz\u201d dedi.<\/span><\/p>\r\n,<p><strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=Kars"><span style="color:#000000">Kars<\/span><\/a><\/strong><span style="color:#000000">\u2019ta 2 kovan ar\u0131y\u0131 alarak <\/span><strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=ar\u0131c\u0131l\u0131k"><span style="color:#000000">ar\u0131c\u0131l\u0131k <\/span><\/a><\/strong><span style="color:#000000">yapt\u0131\u011f\u0131 Digor\u2019a g\u00f6t\u00fcren Y\u0131ld\u0131r\u0131m Anl\u0131, seyir halindeyken trafik \u0131\u015f\u0131klar\u0131n\u0131n yanmas\u0131 ile beraber fren yaparak arac\u0131 durdu.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Panikleyen Anl\u0131, arac\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131r vaziyette b\u0131rakarak kendisini d\u0131\u015far\u0131 att\u0131. Daha sonra ara\u00e7 camlar\u0131n\u0131 kapatan Anl\u0131, ar\u0131lar\u0131 yeniden toplamak i\u00e7in haz\u0131rl\u0131k yapt\u0131. <\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">O s\u0131rada ara\u00e7ta bulunan i\u00e7i ar\u0131 dolu olan 2 kovan minib\u00fcs\u00fcn i\u00e7erisine devrildi. Kovan\u0131n kapaklar\u0131 a\u00e7\u0131lmas\u0131 ile birlikte y\u00fczlerce ar\u0131 minib\u00fcs i\u00e7inde serbest kald\u0131.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Y\u00fczlerce ar\u0131n\u0131n serbest kald\u0131\u011f\u0131 minib\u00fcs vatanda\u015flar\u0131n ilgi oda\u011f\u0131 olurken, b\u00f6lgeye gelen trafik ekipleri yola duba koyarak arac\u0131 bulundu\u011fu b\u00f6lgeyi g\u00fcvenlik alt\u0131na ald\u0131.<\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style="color:#000000"><strong>ARILARLA DOLU ARABAYA B\u0130ND\u0130LER<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style="color:#000000">Daha sonra b\u00f6lgeye gelen Anl\u0131\u2019n\u0131n arkada\u015f\u0131 yan\u0131nda getirdi\u011fi giysileri giyerek h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde araca bindiler. Araca binen Y\u0131ld\u0131r\u0131m Anl\u0131 ve beraberindekiler i\u00e7erisi ar\u0131 dolu minib\u00fcs\u00fc h\u0131zla b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131rd\u0131.<\/span><\/p>\r\n