Arayan yok soran yok! Lüks araçlar çürüyor...

Siirt\u2019te aralar\u0131nda l\u00fcks otomobillerin de bulundu\u011fu milyonluk ara\u00e7lar \u00e7\u00fcr\u00fcmeye terk edildi. ,Siirt\u2019te aralar\u0131nda l\u00fcks otomobillerin de bulundu\u011fu milyonluk ara\u00e7lar \u00e7\u00fcr\u00fcmeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi bor\u00e7lar\u0131 sebebiyle yediemin otopark\u0131na \u00e7ekilen ve toplam de\u011ferleri yakla\u015f\u0131k 3 milyon TL\u2019yi bulan 70 ara\u00e7, sahiplerinin kendilerini almas\u0131n\u0131 bekliyor.\r\n,Ara\u00e7 sahipleri ara\u00e7lar\u0131n\u0131 al\u0131p kullans\u0131nlar. Hem devlete faydalar\u0131 olsun hem de bizim de otopark\u0131m\u0131z\u0131n y\u00fck\u00fc biraz olsun hafiflesin. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu \u015fekilde devam edecek olursa otoparkta ara\u00e7 koyacak yerimiz kalmayacak\u201d dedi.\r\n,Bu ara\u00e7lar\u0131n devlete kazand\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istediklerini dile getiren Orhan, \u201cBu ara\u00e7 sahiplerinin vergilerini \u00f6demelerini ve otoparktaki ara\u00e7lar\u0131n\u0131 almalar\u0131n\u0131 rica ediyoruz. M\u00fc\u015fterilerimize tavsiyelerimiz bu ara\u00e7lar\u0131n vergi ve sigortalar\u0131n\u0131 bir an \u00f6nce \u00f6demelerini istiyoruz. E\u011fer bunlar\u0131 yaparlarsa devletimizde bu i\u015ften kazan\u00e7 sa\u011flayacak. Hem de bunlar milli servettir. Bu ara\u00e7lar\u0131n sahiplerine ula\u015fmalar\u0131n\u0131 istiyoruz.\r\n,Bu ara\u00e7lar\u0131n burada \u00e7\u00fcr\u00fcmemelerini istiyoruz. 200 ile 300 bin TL de\u011ferinde ara\u00e7lar bulunmaktad\u0131r. E\u011fer bunlar\u0131 sahipleri al\u0131rlarsa bizim i\u00e7inde iyi olacakt\u0131r. Devletimiz i\u00e7in de iyi olacakt\u0131r.\r\n,En az\u0131ndan \u00e7\u00fcr\u00fcy\u00fcp gitmeyecek. Bir s\u00fcr\u00fc arac\u0131m\u0131z bulunmakta. \u0130n\u015fallah bu konu da ara\u00e7 sahipleri duyarl\u0131 olur da gelip ara\u00e7lar\u0131n\u0131 almak i\u00e7in i\u015flemlerine ba\u015flarlar\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi bor\u00e7lar\u0131 sebebiyle yediemin otopark\u0131na \u00e7ekilen ve toplam de\u011ferleri yakla\u015f\u0131k 3 milyon TL\u2019yi bulan 70 ara\u00e7, sahiplerinin kendilerini almas\u0131n\u0131 bekliyor.\r\n