Arazi kavgasında kan aktı! Ölüler ve yaralı var

Arazi kavgas\u0131nda silahlar konu\u015ftu, kan akt\u0131.,\u00c7\u0131kan kavga ise sonlar\u0131 oldu.,Durumu duyanlar hemen 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ve polis ekiplerini arad\u0131 ve durumu ihbar etti.,\u0130hbar verilmesi \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da jandarma ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. ,Kavgaya tutu\u015fanlar sonu feci oldu. ,Ni\u011fde Merkeze ba\u011fl\u0131 \u00c7ay\u0131rl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde meydana gelen feci olayda arazi anla\u015fmazl\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden ya\u015fanan tart\u0131\u015fma, k\u0131sa s\u00fcrede silahl\u0131 kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. ,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u00d6nce tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131 ard\u0131ndan tart\u0131\u015fma k\u0131z\u0131\u015f\u0131nca bir anda kavgaya d\u00f6nd\u00fc.,Silahlar\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kavgada Y\u0131lmaz C., Erdo\u011fan K., ve Murat K. olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybederken Murat C. ise yaral\u0131 olarak Ni\u011fde \u00d6mer Halisdemir \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.