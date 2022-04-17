Arda Güler'den maç sonu duygulandıran istek

Ajansspor'un haberine g\u00f6re; ma\u00e7\u0131n biti\u015f d\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc ile galibiyeti getiren topu eline alan Arda G\u00fcler, taraftar tak\u0131m\u0131 trib\u00fcnlere \u00e7a\u011f\u0131r\u0131nca elindeki topu saha kenar\u0131nda bulunan Fenerbah\u00e7e Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler'e verdi. ,Fenerbah\u00e7e'nin gen\u00e7 yetene\u011fi Arda G\u00fcler, Kad\u0131k\u00f6y'de ilk kez topu a\u011flara g\u00f6nderdi. Daha \u00f6nceki gollerini deplasmanda atan Arda, Kad\u0131k\u00f6y'de sar\u0131 lacivertli taraftarlar\u0131n \u00f6n\u00fcnde att\u0131\u011f\u0131 golle duygusal anlar ya\u015fad\u0131.,G\u00f6ztepe'yi 2-0 ma\u011flup eden Fenerbah\u00e7e'de ilk gol\u00fc Serdar Aziz, ikinci gol\u00fc ise penalt\u0131dan Arda G\u00fcler kaydetti. ,Habere g\u00f6re, Arda topu verirken, "Aman abi bu topu s\u0131k\u0131 tut. Kimseye verme. Benim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. Kaybolmas\u0131n ne olur" dedi.,Lider Trabzonspor ile aras\u0131ndaki puan fark\u0131n\u0131 son haftalarda g\u00f6sterdi\u011fi ba\u015far\u0131l\u0131 performans ile eritmeyi hedefleyen Fenerbah\u00e7e, d\u00fcn ak\u015fam S\u00fcper Lig'in 33'\u00fcnc\u00fc haftas\u0131nda evinde G\u00f6ztepe'yi a\u011f\u0131rlad\u0131. ,Sar\u0131 lacivertli tak\u0131mla olan s\u00f6zle\u015fmesi 30 Haziran 2025 y\u0131l\u0131na kadar devam eden 17 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, bu sezon forma giydi\u011fi 22 ma\u00e7ta 7 gol ve 4 asist kaydetti.,Taraftar selamlamas\u0131ndan sonra soyunma odas\u0131na giden ve hemen topu medya sorumlusunun elinden tekrar alan Arda "Bana bug\u00fcn destek olan b\u00fct\u00fcn a\u011fabeylerime ve benim yan\u0131mda olan taraftar\u0131m\u0131za \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum" diyerek gol at\u0131\u011f\u0131 topu bir kez daha \u00f6perek \u00e7antas\u0131na koydu.