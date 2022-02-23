Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf

"Dizi zaman\u0131 namaza ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131m hatta 7 y\u0131l k\u0131ld\u0131m. Set zaman\u0131 namaz k\u0131lmak i\u00e7in izin istedi\u011fimde acayip acayip bak\u0131\u015flar at\u0131yorlard\u0131. Daha sonra 'Sen dinci mi oldun, Allah\u00e7\u0131 m\u0131 oldun, Namaz m\u0131 k\u0131l\u0131yorsun' a\u015fa\u011f\u0131lamaya ba\u015flad\u0131lar. "\r\n\r\n"Uzaktan bak\u0131p beni bir k\u00f6\u015fede yaln\u0131z b\u0131rakt\u0131lar. Yaln\u0131z b\u0131rak\u0131l\u0131p bak\u0131\u015flar ayn\u0131 olunca; k\u0131r\u0131lma noktam san\u0131r\u0131m oralar.","Uzun bir s\u00fcre kendimi b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131m. \u0130ki y\u0131ld\u0131r kendime \u00e7ok iyi bak\u0131yorum. D\u00fc\u015f\u00fcncelerimi de\u011fil; kendimi de\u011fi\u015ftirince d\u00fc\u015f\u00fcncelerim de de\u011fi\u015fti. Psikolojik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 olan ki\u015filere de tavsiyem bu." diyen Arda Kural; y\u0131llar \u00f6nce 'Emret Komutan\u0131m' dizisinde birlikte rol ald\u0131\u011f\u0131 Sarp Levendo\u011flu ile hi\u00e7 anla\u015famad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti. ,Bir d\u00f6nem psikolojik sorunlar ya\u015fayan ve s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 s\u00fcreci atlatan \u00fcnl\u00fc oyuncu Arda Kural, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir programda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 zor g\u00fcnlere ili\u015fkin dikkat \u00e7eken a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,\u201c\u00c7ok iyiyim. \u0130\u00e7imdeki ve kafamdaki b\u00fct\u00fcn d\u00fc\u015f\u00fcnceleri \u00e7\u00f6zd\u00fcm. Benim durumum d\u00fc\u015f\u00fcnseldi. Hayatta bir \u015fekilde d\u00fc\u015fmanlar oluyor, ben de b\u00f6yle \u015feyleri sevmem. Piyasaya k\u00fcst\u00fcm bu da 10 y\u0131l s\u00fcrd\u00fc. B\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015fad\u0131m ama hayranlar\u0131m benden vazge\u00e7medi. Her \u015feye bir anda yo\u011funla\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131nca kafam \u00e7ok kar\u0131\u015ft\u0131. \u2018Emret Komutan\u0131m\u2019 setinde rol arkada\u015flar\u0131m beni bilerek d\u0131\u015flad\u0131. Bir \u00e7ekememezlik oldu herhalde. Beni ezip d\u0131\u015flamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar.\u201d