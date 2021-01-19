Arda Turan'a mahkemeden kötü haber

Sar\u0131yer\u2019de bir e\u011flence mekan\u0131nda 10 Ekim 2018 tarihinde futbolcu Arda Turan ile \u015fark\u0131c\u0131 Berkay \u015eahin aras\u0131ndaki kavgaya ili\u015fkin a\u00e7\u0131lan dava \u0130stanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi\u2019nde karara ba\u011flanm\u0131\u015ft\u0131. ,Mahkeme, \u00d6zlem \u015eahin\u2019e y\u00f6nelik eylemlerinden dolay\u0131 "cinsel taciz" su\u00e7undan beraat eden Arda Turan, \u201ckorku kayg\u0131 veya panik olu\u015fturacak \u015fekilde silahla ate\u015f etmek", "ruhsats\u0131z silah bulundurmak" ve "kasten yaralama" su\u00e7lar\u0131ndan toplamda 2 y\u0131l 8 ay 15 g\u00fcn hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Berkay \u015eahin ve e\u015fi \u00d6zlem \u015eahin, Arda Turan hakk\u0131nda \u2018cinsel taciz\u2019 su\u00e7undan verilen beraat karar\u0131na itiraz ederek dosyay\u0131 \u0130stinaf Mahkemesi\u2019ne ta\u015f\u0131d\u0131. \u0130stanbul B\u00f6lge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi dosya \u00fczerindeki incelemesini tamamlad\u0131.,Ceza Dairesi karar\u0131nda, Arda Turan\u2019\u0131n olay \u00f6ncesinde \u00d6zlem \u015eahin\u2019i tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131n\u0131, medeni durumunu bilmedi\u011fini beyan etmesine ra\u011fmen Berkay \u015eahin ve e\u015fi \u00d6zlem \u015eahin\u2019in ise Arda Turan ile daha \u00f6nceden ayn\u0131 yerde oturup yemek yediklerini, birbirlerini tan\u0131d\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledikleri anlat\u0131ld\u0131.,Taraflar aras\u0131nda ge\u00e7en konu\u015fma i\u00e7eri\u011finin ortam\u0131n kalabal\u0131k olmas\u0131 nedeniyle tan\u0131klar taraf\u0131ndan duyulmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n kaydedildi\u011fi kararda, duydularsa tan\u0131klardan sorulmas\u0131n\u0131n gerekti\u011fi, \u00d6zlem \u015eahin\u2019in konu\u015fmadan sonraki hal ve tav\u0131rlar\u0131n\u0131n da tan\u0131klardan sorulmas\u0131, taraflar aras\u0131nda ge\u00e7mi\u015fe dayal\u0131 bir husumet veya \u00e7\u0131kar \u00e7at\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n bulunup bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n tan\u0131klardan ayr\u0131ca sorulmas\u0131 gerekti\u011fi vurguland\u0131. Kararda, tan\u0131klar\u0131n beyanlar\u0131n\u0131n al\u0131nmadan eksik ara\u015ft\u0131rmayla karar verildi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.,\u2018Cinsel taciz\u2019 su\u00e7unun olu\u015ftu\u011funa dair kanaat getirilmesi halinde, Arda Turan\u2019\u0131n \u2018basit yarg\u0131lama usul\u00fc\u2019 ile yarg\u0131lama uslu y\u00f6n\u00fcnden yeniden de\u011ferlendirilmesi gerekti\u011fi vurguland\u0131. Ceza Dairesi, istinaf ba\u015fvurusunu yerinde g\u00f6rerek, karar\u0131n bozulmas\u0131na h\u00fckmetti. Dosya yeniden h\u00fck\u00fcm kurulmak \u00fczere yerel mahkemeye g\u00f6nderildi. gerekti\u011fi vurguland\u0131. Ceza Dairesi, istinaf ba\u015fvurusunu yerinde g\u00f6rerek, karar\u0131n bozulmas\u0131na h\u00fckmetti. Dosya yeniden h\u00fck\u00fcm kurulmak \u00fczere yerel mahkemeye g\u00f6nderildi.