Arda Turan Galatasaray'da! İşte o sözleşme ve yıllık ücreti...

33 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu j\u00fcbilesini de Galatasaray'da yapacak. \u0130\u015fte detaylar...\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,MERAK ED\u0130LEN S\u00d6ZLE\u015eME DETAYI \r\nGalatasaray transferde hareketli g\u00fcnler ge\u00e7iriyor.,Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131m Fatih Terim'in iste\u011fi do\u011frultusunda uzun s\u00fcredir ismi g\u00fcndemde olan Arda Turan transferine nokta koymaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,'B\u0130R B\u0130LD\u0130KLER\u0130 VAR, ALIYORLAR' \r\nDeneyimli hoca, transfere dair yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Galatasarayl\u0131lardan bir ricam var. Alaca\u011f\u0131m\u0131z futbolcular i\u00e7in bir bildikleri var da al\u0131yorlar desinler" \u015feklinde konu\u015fmu\u015ftu.,2 YILLIK ANLA\u015eMA \r\nFatih Terim'in iste\u011fi do\u011frultusunda Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netim Arda Turan ile 2 y\u0131ll\u0131k anla\u015fmaya vard\u0131.\r\n,MA\u00c7 BA\u015eI \u00dcCRET VER\u0130LECEK \r\nFanatik'in haberine g\u00f6re; Y\u00f6netimle maa\u015f konusuna girmeyen Arda Turan'a ma\u00e7 ba\u015f\u0131 \u00fccret verilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,ARDA'NIN Y\u00d6NET\u0130MDEN TEK \u0130STE\u011e\u0130 \r\nSezon \u00f6ncesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 t\u00fcm h\u0131z\u0131yla s\u00fcrd\u00fcren Arda Turan transfer g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde y\u00f6netimden tek istekte bulundu.,33 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu "2 y\u0131l sonunda futbolu Galatasaray'da b\u0131rakmak istiyorum." talebine y\u00f6netimde olumlu kar\u015f\u0131l\u0131k verdi.