Arda Turan göz yaşlarıyla veda etti... Taylan Antalyalı'dan kaptan'a duygusal mesaj

Galatasaray’ın Kaptanı Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte GS TV’de yayımlanan ’Sarayın Yıldızları’ programında konuştu. Çocuklarıyla beraber Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı’na çıktığında neler hissettiğini anlatan Turan, "Çocukken çıktığım saha eski Ali Sami Yen’di. Ben Yeni Ali Sami Yen’e, eski Ali Sami Yen’in devamı olarak bakıyorum. Galatasaraylılar için Ali Sami Yen Stadı’nı unutmak mümkün değildir. Tabi benim için de oğlumla sahada olmak çok özel bir anıydı. Çünkü kariyerimdeki şampiyonluklar, kupalar kadar önemli bir hedefti çocuklarımın stadı görmesi, çocuklarımın bunu yaşayabilmesi Çok şükür ki çocuklarım stadımızı gördü. Eşime de buradan sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çocuklarım Galatasaray demeyi, Cimbombom demeyi öğrenip, o sahaya çıktılar" diye konuştu. Eşi Aslıhan Doğan Turan’a ilişkileri hakkında da konuşan Arda Turan, "Fırsatı gelmişken söyleyeyim biz daha iyi olalım diye, eşimle zaman zaman birbirimizi eleştiririz. Tabi açıkçası eşimin yaptıkları ile gurur duyuyorum. Başardığı ve geldiği noktayla ilgili Aslıhan ile gurur duyuyorum. Çünkü insanlar tarafından izlenilmek bu meraka olumlu bir şekilde karşılık verebilmek hele iki çocuk annesiyken ve annelik görevlerini asla aksatmadan bunları keyifli bir hale getirmek çok güzel, sizin fırsatınızla eşime teşekkür ediyorum burada, onun yaptıklarıyla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.