Arda Turan göz yaşlarıyla veda etti... Taylan Antalyalı'dan kaptan'a duygusal mesaj

Kendisinin nasıl bir eş olduğunu aktaran deneyimli futbolcu, "Bir defa muhtemelen zor bir eşimdir, beraberliğimiz sürekli benim işime odaklı, benim başarıma odaklı, benim maçıma odaklı yaşamak bir birey için, bir insan için çok zor bir şey. Eşim bunu hiçbir zaman bana hissettirmemeye çalışır. Bana her zaman çok yardımcı olmaya çalışır. Ben hem çok önemli kararlar alan, hem de çok duygusal biriyim o yüzden bunları yaşarken çok zorlanıyorum bazen en ufak bir hassasiyette. Eşim her şeyden önce benim için duygusal olarak da çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir destekçi. Aile olmak ikimizin de hayaliydi. İkimiz de hayatlarımızı gençliğimizde iyi şekilde yaşamış, keyifli insanlardık açıkçası Çocuk istediğimize karar verdiğimiz zaman, çocuklarımız olduğunda da çok mutlu bir aile ortamı oluştu. Bizi de büyüttü çocuklar Biz de beraber büyüyoruz artık her şeye olgunlukla bakıyoruz. Artık daha çok beraberiz, daha çok birbirimizi dinlemeye başladık. Bence evliliğimiz başladığında da muhteşem bir aşka sahipti ama şimdi çok daha iyi bir olgunlukla, huzurla gidiyor. Çünkü insanın evinde huzur bulması çok önemli bir şey. Bir baba olarak çocuklar genellikle anneye emanet ve insanın bu konuda eşine güvenmesi çok değerli ve anlamlı. Aslıhan her konuda güvenilir biri, huy olarak güvenilir bir insandır, dürüsttür. Fazla dürüstlüğü de vardır bazen O yüzden çok mutlu ve huzurlu bir evliliğimiz var. Bugüne kadar bütün yaptıklarından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Zor bir adam olduğumu biliyorum ama bilerek yaptığım bir şey değil. Bizler başarı ve başarısızlık odaklı yaşayan insanlarız. Aslıhan muhteşem bir eş ve muhteşem bir anne" ifadelerini kullandı.