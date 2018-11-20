Arda Turan ve Okan Buruk hakkında karar verildi

FET\u00d6'n\u00fcn futbol yap\u0131lanmas\u0131 kapsam\u0131nda Ba\u015fak\u015fehirli futbolcu Arda Turan ve \u00c7aykur Rizespor Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Okan Buruk hakk\u0131nda gizli tan\u0131k ifadesi do\u011frultusunda ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturmada takipsizlik karar\u0131 verildi.,Takipsizlik karar\u0131nda Turan ve Buruk hakk\u0131ndaki 'FET\u00d6 \u00fcyesi' su\u00e7lamas\u0131n\u0131n soyut oldu\u011fu ifade edildi.,Gizli tan\u0131\u011f\u0131n, Galatasaray futbol tak\u0131m\u0131ndaki baz\u0131 futbolcular\u0131n 1997-1998 y\u0131llar\u0131nda Fetullah G\u00fclen'in d\u00fczenledi\u011fi \u00f6zel sohbetlere kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc anlat\u0131lan kararda Arda Turan'\u0131n o tarihte 10 ya\u015f\u0131nda oldu\u011fu ve Galatasaray A Tak\u0131m\u0131'nda dahi bulunmad\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131. ,\u0130zmir Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'na ifade veren 'Zaman' kod adl\u0131 gizli tan\u0131k ifadesinde Galatasaray futbol tak\u0131m\u0131nda bulunan baz\u0131 futbolcular\u0131n 1997-1998 y\u0131llar\u0131nda FET\u00d6 lideri Fetullah G\u00fclen taraf\u0131ndan verilen \u00f6zel sohbetlere kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc., Gizli tan\u0131k, bu sohbetlere kat\u0131lan futbolcular\u0131n \u015fakirt oldu\u011funu iddia etmi\u015fti., \u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma takipsizlik karar\u0131yla sonu\u00e7land\u0131. ,Takipsizlik karar\u0131nda Arda Turan ve Okan Buruk hakk\u0131ndaki FET\u00d6 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc \u00dcyeli\u011fi su\u00e7lamas\u0131n\u0131n 'Soyut ' oldu\u011funu belirtti.,Gizli tan\u0131k 'Zaman'\u0131n ifadesinde ge\u00e7en iddialar\u0131n kamuoyunda \u00e7ok uzun y\u0131llar \u00f6nce dile getirilerek, ulusal bas\u0131nda videolar yay\u0131nlanarak haber yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 anlat\u0131lan kararda, s\u00f6z konusu tarihin FET\u00d6'n\u00fcn ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc olarak kabul edilmedi\u011fi y\u0131llar oldu\u011fu belirtildi. ,Turan'\u0131n kamuoyuna, \u00f6rg\u00fctle ili\u015fkili bir foto\u011fraf\u0131n\u0131n yans\u0131mad\u0131\u011f\u0131na da ve gizli tan\u0131k beyan\u0131n\u0131n soyut i\u00e7erikli oldu\u011fu kaydedilen kararda, "\u015e\u00fcpheli Arda Turan hakk\u0131nda FET\u00d6\/PDY Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc ile irttibat\/iltisak\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131na dair Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131zca herhangi bir soru\u015fturma i\u015flemine tevess\u00fcl edilmemi\u015ftir" denildi. ,Okan Buruk'a y\u00f6nelik su\u00e7laman\u0131n da soyut oldu\u011fu belirtilen kararda \u00fcnl\u00fc antren\u00f6r hakk\u0131nda ayn\u0131 su\u00e7tan 2017 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan ba\u015fka bir soru\u015fturmada da 'kovu\u015fturmaya yer olmad\u0131\u011f\u0131na' dair karar verildi\u011fi bildirildi., Gizli tan\u0131k 'Zaman'\u0131n su\u00e7lamalar\u0131 kapsam\u0131nda yap\u0131lan soru\u015fturman\u0131n da m\u00fckerrer oldu\u011fu ifade edildi.,Kararda Arda Turan'\u0131n o tarihlerde Galatasaray A Tak\u0131m\u0131'nda bulunmad\u0131\u011f\u0131, gizli tan\u0131\u011f\u0131n beyan\u0131nda ge\u00e7en di\u011fer \u015fah\u0131slarla ya\u015f\u0131 itibariyle bir arada bulunmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.,Bu ifade do\u011frultusunda gizli tan\u0131\u011f\u0131n ifadesinde adlar\u0131 ge\u00e7en iki \u00fcnl\u00fc isim hakk\u0131nda 'Silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olmak' su\u00e7undan soru\u015fturma ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Arda Turan'\u0131n 1987 do\u011fumlu oldu\u011fu kaydedilerek, gizli tan\u0131\u011f\u0131n verdi\u011fi tarihlerde 10 -11 ya\u015flar\u0131nda \u00e7ocuk oldu\u011fu hat\u0131rlat\u0131ld\u0131.