Arda Turan yeniden Galatasaray'a!

Ba\u015fak\u015fehir ve Barcelona'n\u0131n istemedi\u011fi Arda Turan hakk\u0131nda fla\u015f bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Arda Turan yeniden Florya'ya d\u00f6nebilir...\r\n\r\n,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n eski y\u0131ld\u0131z\u0131 Arda Turan ile Teknik Direkt\u00f6r Fatih Terim'in ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde bir araya geldi\u011fi iddia edildi.\r\n\r\n,\u0130kilinin k\u0131sa bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131\u011f\u0131 ve aradaki buzlar\u0131n tamamen eridi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Bilindi\u011fi gibi milli tak\u0131mda ya\u015fananlardan dolay\u0131 ikilinin aras\u0131 a\u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Arda o olaydan sonra Fatih Terim'in babas\u0131n\u0131n cenazesinde kendisini aram\u0131\u015f ve ikili aras\u0131ndaki k\u0131zg\u0131nl\u0131k bir anlamda sona ermi\u015fti.\r\n\r\n,Bu geli\u015fmelerden sonra Ba\u015fak\u015fehirli Arda ile Terim g\u00f6r\u00fc\u015fmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015fak\u015fehir Barcelona'dan kiralad\u0131\u011f\u0131 Arda Turan ile \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon devam etmek istemiyor. \u0130spanyol devi Arda ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rmay\u0131 planl\u0131yor. Tecr\u00fcbeli oyuncu da eski kul\u00fcb\u00fcne g\u00f6z k\u0131rp\u0131yor.\r\n\r\n,32 ya\u015f\u0131ndaki Arda Turan'\u0131n Barcelona ile olan s\u00f6zle\u015fmesi 2020 y\u0131l\u0131nda sona eriyor. Tecr\u00fcbeli oyuncu bu sezon Medipol Ba\u015fak\u015fehir ile toplamda 16 ma\u00e7a \u00e7\u0131kt\u0131 ve 793 dakikada 3 asist \u00fcretti. (Takvim)\r\n\r\n