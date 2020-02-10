Ardahan'da Sibirya soğukları

Ardahan\u2019da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan etkili olan dondurucu so\u011fuk hayat\u0131 durma noktas\u0131na getirdi., Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n durdu\u011fu b\u00f6lgede gece s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 31,8 derece ile Ardahan'\u0131n G\u00f6le il\u00e7esi en so\u011fuk b\u00f6lge oldu. ,.,Termometreler Ardahan\u2019da eksi 26, \u00c7\u0131ld\u0131r\u2019da 28, Posof\u2019ta 21, Damal\u2019da 27 ve Hanak\u2019ta eksi 28 dereceyi g\u00f6sterdi.\r\n,Meteoroloji 12'nci B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc uzmanlar\u0131, hafta i\u00e7i b\u00f6lge genelinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 beklendi\u011fini bildirdi. ,Sibirya so\u011fuklar\u0131n\u0131n birka\u00e7 g\u00fcn daha devam edece\u011fini belirten uzmanlar, b\u00f6lge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olay\u0131 ile birlikte pus hadisesi beklendi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara kar\u015f\u0131 yetkililerin, vatanda\u015flar\u0131n ve \u00f6zellikle s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin dikkatli ve tedbirli olmalar\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131., Meteoroloji, dik ve e\u011fimli yama\u00e7larda \u00e7\u0131\u011f riskine kar\u015f\u0131 dikkatli olunmas\u0131n\u0131 istedi