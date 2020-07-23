Arı kayıpları üreticiyi endişelendiriyor

\u0130l genelinde 50 bin ar\u0131 kovan\u0131ndan en az 20 bininin bu esrarengiz durumdan etkilendi\u011fi tahmin ediliyor.\r\nArdahan \u0130li Ar\u0131 Yeti\u015ftiricileri Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 \u0130lhan Evliyao\u011flu, \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015flar ve ilkim ko\u015fullar\u0131 nedeniyle bu durumun ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.,Evliyao\u011flu, ar\u0131 kay\u0131plar\u0131n\u0131 do\u011fa ko\u015fullar\u0131na ba\u011flayarak, "Ar\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131z aras\u0131nda ar\u0131 kay\u0131plar\u0131n\u0131n sebepleri, May\u0131s ay\u0131n\u0131n son g\u00fcnleri ile Haziran ay\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde ani ya\u011fan ya\u011fmurlar ile \u015fiddetli esen r\u00fczgarlar sebebiyle ar\u0131 azalmalar\u0131 meydana geldi.,Ar\u0131da g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr bir hastal\u0131k yok, bunu g\u00f6zlemliyoruz. \u0130\u015f\u00e7i ve tarlac\u0131 ar\u0131lar do\u011fal \u015fartlardan kaynaklanan ve g\u00fcne\u015fli havan\u0131n ard\u0131ndan ani ya\u011fmur bulutlar\u0131n\u0131n belirmesi sonucu, polen ve bal y\u00fckl\u00fc haliyle yakaland\u0131\u011f\u0131 zaman a\u015f\u0131r\u0131 r\u00fczgar\u0131n da etkisiyle yerlere d\u00fc\u015ferek kalkam\u0131yor.,Bu nedenle tarlac\u0131 ar\u0131lar kovanda azald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sezonda \u015fu an itibariyle 2\u2019nci katlar\u0131 atmam\u0131z gerekirken kovan i\u00e7inde sadece birka\u00e7 \u00e7er\u00e7eve dolu. Do\u011fal \u015fartlardan kaynaklanan bu olay nedeniyle il genelinde ar\u0131 kay\u0131plar\u0131 y\u00fczde k\u0131rk civar\u0131nda.,T\u00fcm il\u00e7e ve k\u00f6ylerimizi dola\u015ft\u0131k. Her yerde ayn\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131 var. \u015eu anda hasat d\u00f6nemini bekliyoruz" \u015feklinde konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA,Ardahan\u2019da y\u00fczlerce ar\u0131 kovan\u0131n\u0131n bo\u015falmas\u0131 ar\u0131c\u0131lar\u0131 tedirgin ediyor.,Evliyao\u011flu, ar\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n tar\u0131m sekt\u00f6r\u00fc i\u00e7in \u00f6nemli bir ge\u00e7im kayna\u011f\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, ar\u0131lar\u0131n yok olmas\u0131na neden olan bu gizemli durumun, bal fiyatlar\u0131n\u0131 ve bal \u00fcretim maliyetin olumsuz etkileyece\u011fini dile getirdi.,.