Arı kovanlarının içerisindeki esrarengiz olaylar arıcıları şaşırttı

50 y\u0131ld\u0131r ar\u0131c\u0131l\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ilk defa b\u00f6yle bir olayla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Tacettin Gedik, \u201c1970 y\u0131l\u0131ndan bu yana ar\u0131lar\u0131m\u0131z ile ilgileniyorum. Bug\u00fcne kadar ilk defa b\u00f6yle bir olay g\u00f6rd\u00fcm. Ar\u0131lar\u0131m\u0131z yazd\u0131klar\u0131 dini kelimelerin ard\u0131ndan kovanlar\u0131n\u0131 terk ediyorlar. Hatta bu olaylar ilk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda o\u011flumla yaz\u0131lar nedeniyle tart\u0131\u015ft\u0131k. Bir s\u00fcre \u00f6nce birlikte kontrol etti\u011fimiz ve yaz\u0131 bulunan kovanlardaki ar\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n yaz\u0131lar\u0131 sildi\u011fini g\u00f6rd\u00fck. O\u011flum yaz\u0131lar\u0131 benim sildi\u011fimi d\u00fc\u015f\u00fcnerek bana \u00e7\u0131k\u0131\u015ft\u0131. Ama ben hi\u00e7 bir \u015fey yapmad\u0131m. Bu olay beni de \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\u201d ifadelerini kullanarak bu esrarengiz olaylar\u0131n ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi.\r\nAr\u0131c\u0131 Hakan Sakar da kovanlar\u0131n i\u00e7erisinde yiyecekleri bal olmas\u0131na ra\u011fmen kovan\u0131 terk etmelerinin normal olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti ve \u015f\u00f6yle konu\u015ftu;,Ayd\u0131n\u2019\u0131n Efeler il\u00e7esinde uzun y\u0131llard\u0131r ar\u0131c\u0131l\u0131k i\u015fi ile u\u011fra\u015fan Gedik ailesinin ar\u0131 kovanlar\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde son g\u00fcnlerde esrarengiz olaylar ya\u015fan\u0131yor. ,Babas\u0131 ile birlikte ar\u0131c\u0131l\u0131k yapan \u0130lyas Gedik, \u201cAr\u0131lar\u0131n kovanlar\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131m\u0131zda Arap\u00e7a yaz\u0131lar ile kar\u015f\u0131la\u015fmaya ba\u015flad\u0131k. Bu yaz\u0131lar dikkatimizi \u00e7ekti ve ar\u0131lar\u0131n bize bir mesaj vermek istediklerini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. Foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekerek arap\u00e7a bilen b\u00fcy\u00fcklerimize ve cami hocalar\u0131m\u0131za g\u00f6sterdik. Onlar da bize \u2018Allah, hasbinallah, Bismillah\u2019 gibi kelimelerin yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Bu yaz\u0131lar\u0131n bulundu\u011fu kovanlar\u0131 incelemeye ve takip etmeye ba\u015flad\u0131k. Bir m\u00fcddet sonra kovan\u0131n i\u00e7erisindeki ar\u0131lar\u0131n yazd\u0131klar\u0131 kelimeleri sildi\u011fini g\u00f6rd\u00fck ve bunu neden yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlam veremedik. Yaz\u0131lar\u0131n silinmesinden k\u0131sa bir s\u00fcre sonra da kovandaki ar\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n tamami ile yok oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck\u201d dedi.,Ar\u0131lar\u0131n kovanlar\u0131n\u0131 terk etmesine anlam veremediklerini kaydeden Gedik, \u201cBiz ar\u0131lar\u0131n t\u00fcm bak\u0131mlar\u0131n\u0131 en g\u00fczel \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Hastal\u0131ktan \u00f6lseler kovanlar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde ve i\u00e7erisinde ar\u0131 \u00f6l\u00fcleri olur, onlar da yok Ba\u015fkalar\u0131 taraf\u0131ndan \u00e7al\u0131nmalar\u0131 da s\u00f6z konusu de\u011fil. Ar\u0131lar\u0131n kovanlar\u0131 terk etmesi bizden kaynaklanan bir \u015fey de\u011fil bu tamamamen esrarengiz bir olay. Ar\u0131lar\u0131n \u00f6l\u00fcs\u00fc de yok, dirisi de yok. \u00d6nce yaz\u0131lar\u0131 yaz\u0131p, sonra siliyorlar en sonununda da kovanlar\u0131n\u0131n terk ediyorlar. \u0130\u00e7erisinde bir tane bile ar\u0131 kalm\u0131yor. Allah sonumuzu hayretsin\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,\u201cAr\u0131lar\u0131n yiyecekleri var. \u00dczerinde fazla kene de yok. Ama kovanlar\u0131m\u0131z g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e bu t\u00fcr olaylar g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor ve zamanla bo\u015fal\u0131yor. Bu i\u015f normal de\u011fil. B\u00fcy\u00fcklerimiz k\u0131yamet alametlerinden birinin de ar\u0131 \u00f6l\u00fcmleri ve ar\u0131lar\u0131n yok olmalar\u0131ndan biri olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyorlard\u0131. Allah korusun, Allah sonumuzu hay\u0131r eylesin ama yava\u015f yava\u015f san\u0131r\u0131m sonumuz yakla\u015f\u0131yor. Ar\u0131lar da bize bir mesaj veriyor.\u201d\r\n,Ar\u0131 kovanlar\u0131n\u0131n i\u00e7erisindeki esrarengiz olaylar ar\u0131c\u0131lar\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\r\n