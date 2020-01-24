Arif Erdem ABD’de böyle görüntülendi!

Arif Erdem ABD\u2019de b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi!,FET\u00d6\u2019n\u00fcn futbol yap\u0131lanmas\u0131na ili\u015fkin soru\u015fturma kapsam\u0131nda hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 bulunan firari Arif Erdem, ABD\u2019de bir restorandan \u00e7\u0131karken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde Erdem, e\u015fiyle birlikte l\u00fcks bir restorandan \u00e7\u0131k\u0131p, yak\u0131n zamanda ald\u0131\u011f\u0131 son model arac\u0131yla mek\u00e2ndan ayr\u0131l\u0131yor.,FET\u00d6\u2019ye \u00fcye olmakla su\u00e7lanan Erdem \u00f6nce Yunanistan\u2019a ka\u00e7m\u0131\u015f, sonra da T\u00fcrkiye\u2019den \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 paralarla ABD\u2019ye yerle\u015fmi\u015fti.