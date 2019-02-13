Arızayı gidermek için TIR'ın altına girdi, hayatını kaybetti

K\u0131r\u0131kkale-Samsun karayolu \u00fczerindeki dinlenme alan\u0131na park ederek TIR'\u0131n alt\u0131n giren s\u00fcr\u00fcc\u00fc, lastik ile rotun aras\u0131nda kafas\u0131n\u0131n s\u0131k\u0131\u015fmas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Olay, K\u0131r\u0131kkale-Samsun karayolunun 30\u2019uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Mehmet Zeki Mede (55) 42 DJG 31 plakal\u0131 TIR'\u0131ndaki olu\u015fan ar\u0131zay\u0131 gidermek i\u00e7in dinlenme alan\u0131na park etti.\r\n,TIR'\u0131n ar\u0131zas\u0131n\u0131 gidermek i\u00e7in alt\u0131na giren s\u00fcr\u00fcc\u00fc Mede, \u00f6n sa\u011f lastik ile rotun aras\u0131nda kafas\u0131 s\u0131k\u0131\u015ft\u0131.\r\n,TIR dinlenme alan\u0131ndaki di\u011fer s\u00fcr\u00fcc\u00fcler taraf\u0131ndan olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ekipleri s\u00fcr\u00fcc\u00fc Mede\u2019nin olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.\r\n,Daha sonra Jandarma Olay Yeri \u0130nceleme ekipleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan Mede\u2019nin cesedi Bal\u0131\u015feyh Devlet Hastanesinin morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Olay\u0131 g\u00f6ren s\u00fcr\u00fcc\u00fclerden Mahir \u00c7ayba\u015f\u0131 ise \u201cAnahtar\u0131 ald\u0131 buraya yatt\u0131 alt\u0131na. O arada mar\u015fa bast\u0131\u011f\u0131nda direksiyon mu d\u00f6nd\u00fc, direksiyonu d\u00f6nderip de mi girdiydi onu g\u00f6rmedik. Biz o arada ses gelince ko\u015ftuk, yanlamaya k\u0131s\u0131lm\u0131\u015f b\u00f6yle. \u00c7ekemedik bende arabadan gittim kriko ald\u0131m, geldim. Zaten o arada da ambulans geldiydi ben krikoya vurdum onlarda \u00e7ekti\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Jandarma ekipleri, dinlenme alan\u0131ndaki olaya tan\u0131k olan di\u011fer s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin ifadesini ald\u0131. Olayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor.\r\n