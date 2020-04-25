Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

G\u00fcney Amerika \u00fclkesi Arjantin'de, yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131 nedeniyle cezalar\u0131n\u0131n ev hapsine \u00e7evrilmesini talep eden mahkumlar isyan \u00e7\u0131kard\u0131.,\u00dclke bas\u0131n\u0131nda \u00e7\u0131kan habere g\u00f6re, ba\u015fkent Buenos Aires'te yakla\u015f\u0131k 1700 mahkumun bulundu\u011fu ve bir g\u00f6revlide Covid-19'a rastlanan Devoto Hapishanesi'nde bir grup mahkum ayakland\u0131.,.,Yetkililer, \u015fu ana kadar hapishanedeki hi\u00e7bir mahkumda vir\u00fcse rastlanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,D\u00fcn sabah saatlerinde yataklar\u0131 ate\u015fe veren mahkumlar, salg\u0131na kar\u015f\u0131 daha fazla \u00f6nlem al\u0131nmas\u0131 ve cezalar\u0131n\u0131n ev hapsine \u00e7evrilmesini talep etti.,Hapishanenin \u00e7at\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan 40'tan fazla mahkum, \u00fczerinde "Hapishanede \u00f6lmeyi reddediyoruz" yaz\u0131l\u0131 pankart ast\u0131.,Arjantin'de ge\u00e7en g\u00fcnlerde Florencio Varela Hapishanesi'ndeki baz\u0131 mahkumlar\u0131n salg\u0131nla m\u00fccadele i\u00e7in daha fazla g\u00fcvenlik talep etmesinin ard\u0131ndan mahkumlar aras\u0131nda \u00e7\u0131kan arbedede bir mahkum hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.,KAYNAK: AA