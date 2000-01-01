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Arka planı sonradan fark ettiler, fotoğrafı görünce şoke oldular
İnsanlar sosyal medyada paylaşmak üzere hevesle poz verirken arka planda görülenler bazen fotoğrafın tüm büyüsünü bozuyor.
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