Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer! Sevilen oyuncular ekibe katıldı

Senelerdir televizyon ekranlar\u0131nda f\u0131rt\u0131nalar estiren dizi Arka Sokaklar, 14. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ederken kadrosuna iki \u00fcnl\u00fc isim dahil oldu. ,\u015eimdiye kadar birbirinden ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncular\u0131 kadrosunda bar\u0131nd\u0131ran Arka Sokaklar, iki yeni isimle f\u0131rt\u0131nalar estirecek. ,Kanal D'ye bir d\u00f6nem damga vuran '\u00d6yle Bir Ge\u00e7er Zaman ki' dizisinin yuva y\u0131kan kad\u0131n\u0131 Carolina'ya hayat veren Wilma Elles ve bir d\u00f6nem Arka Sokaklar'a damga vuran oyuncu Gamze \u00d6z\u00e7elik'in eski sevgilisi olmas\u0131yla dikkat \u00e7eken Mert \u00d6cal diziye dahil oldu. ,Arka Sokaklar'\u0131n kadrosuna dahil olan Wilma Elles ve Mert \u00d6cal'\u0131n \u00e7ok heyecanl\u0131 oldu\u011fu g\u00f6zlenirken iki \u00fcnl\u00fc ismin hangi karakterlere hayat verece\u011fi merak konusu oldu. ,Sette \u00e7ekimlere ba\u015flayan iki oyuncunun yer alaca\u011f\u0131 sahneler Kas\u0131m ay\u0131nda ekrana gelmeye ba\u015flayacak.,Wilma Elles (d. 18 Ekim 1986, K\u00f6ln), Alman oyuncu. Elles'in iki erkek ve iki k\u0131z karde\u015fi vard\u0131r. 10 ya\u015f\u0131ndan beri okulda tiyatro oyunlar\u0131nda oynad\u0131, oyunculuk, m\u00fczik ve dans dersleri ald\u0131. Ayn\u0131 zamanda K\u00f6ln \u00dcniversitesi'nde \u00e7al\u0131\u015fmalar yapm\u0131\u015ft\u0131r.,2004 y\u0131l\u0131nda K\u00f6ln'de Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule'den mezun olan Wilma Elles, 2008 y\u0131l\u0131ndan T\u00fcrk Usul\u00fc, "The End" ve "Das Weinen davor" adl\u0131 sinema filmlerinde ba\u015frolde g\u00f6rev alm\u0131\u015ft\u0131r. Kanal D'nin 2010-2013 sezonundaki dizisi \u00d6yle Bir Ge\u00e7er Zaman ki'de Caroline rol\u00fcnde oynad\u0131.,Wilma Elles'e, Avrupa Kalite \u00d6d\u00fclleri'nde 2011 ve World Consumer \u00d6d\u00fclleri'nde 2012 En \u0130yi Kad\u0131n Oyuncu \u00f6d\u00fcl\u00fc verilmi\u015ftir. 2013 de EM\u00d6 En \u0130yi Kad\u0131n Oyuncu ve 2015 de Alt\u0131n Palmiye En \u0130yi Kad\u0131n Oyuncu \u00f6d\u00fcl\u00fc verilmi\u015ftir.,T\u00fcrkiye'yi \u00e7ok sevdi\u011fi bilinen Wilma Elles, T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 olup ve bir T\u00fcrk ismini ad\u0131na eklemek istemi\u015ftir. Ba\u015fka k\u00fclt\u00fcrlere ilgisinin \u00e7ok oldu\u011funu bildiren sanat\u00e7\u0131, K\u00f6ln \u00dcniversitesi'nde Siyaset B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nde \u0130slam Bilimleri'ni birincilikle bitirmi\u015ftir.\r\n,T\u00fcrkiye'nin, '\u00d6yle Bir Ge\u00e7er Zamanki' dizisindeki 'Caroline' rol\u00fcyle tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 Wilma Elles T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 oldu.Alman oyuncu T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na kabul edilir edilmez ald\u0131\u011f\u0131 yeni kimli\u011fini Instagram hesab\u0131ndan takip\u00e7ileri ile payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nWilma Elles 2013-2014 y\u0131l\u0131nda TRT1 de Gurbette A\u015fk dizisinde ba\u015frol karaktere Helga oynam\u0131\u015ft\u0131r ve 2015 y\u0131l\u0131nda Filinta Anita ajan rol\u00fcyle ekrana gelmi\u015ftir. 2016 y\u0131l\u0131nda ATV kanal\u0131nda Yeter dizisinde ba\u015frol karakterlerinden \u0130dil!i oynam\u0131\u015ft\u0131r. ,Peki, Mert \u00d6cal kimdir?\r\n\r\nMert \u00d6cal, T\u00fcrk manken ve oyuncu. 29 Eyl\u00fcl 1982 tarihinde \u0130stanbul'da do\u011fdu. "Best Model of Turkey" se\u00e7ilden sonra 2004 "Best Model of The World" yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 kazand\u0131.,Daha sonra G\u00f6rg\u00fcs\u00fczler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve R\u00fcyalarda Bulu\u015furuz gibi \u00e7e\u015fitli dizilerde rol ald\u0131. Bir d\u00f6nem ad\u0131 Gamze \u00d6z\u00e7elik ile birlikte an\u0131ld\u0131.,2008 y\u0131l\u0131nda "G\u00f6rg\u00fcs\u00fczler" adl\u0131 dizide \u00c7a\u011fla \u015eikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent \u00dclgen, Zeki Alasya, Kayhan Y\u0131ld\u0131zo\u011flu, Sinem Ergin, \u015eeyla Halis, \u00dcmit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol ald\u0131.,2013 y\u0131l\u0131nda "Bizim Okul" adl\u0131 dizide Zeki Alasya, Cezmi Bask\u0131n, Levent \u00dclgen, Gizem Soysald\u0131, Cem Davran, P\u0131nar Ayd\u0131n, Bican G\u00fcnalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynad\u0131. 2015 y\u0131l\u0131nda "A\u015fk Yeniden" adl\u0131 dizide \u00d6zge \u00d6zpirin\u00e7ci, Bu\u011fra G\u00fclsoy, ve Didem Soydan ile payla\u015ft\u0131.