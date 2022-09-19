Arka Sokaklar’ın 17. sezon çekimleri başladı, setten ilk fotoğraflar geldi

.,Arka Sokaklar 17\u2019nci sezonunun yay\u0131n tarihi hen\u00fcz belli olmad\u0131. Reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran dizinin k\u0131sa zamanda ba\u015flamas\u0131 bekleniyor.,Ba\u015frollerinde Zafer Ergin, \u015eevket \u00c7oruh, \u00d6zg\u00fcr Ozan, Oya Okar, \u0130lker \u0130nano\u011flu gibi ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncular\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 ve yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Erler Film'in \u00fcstlendi\u011fi Arka Sokaklar\u2019\u0131n yeni sezon \u00e7ekimlerine ba\u015fland\u0131.,Ekranlar\u0131n uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar\u2019\u0131n yeni sezon \u00e7ekimleri ba\u015flad\u0131. Bu sene 17. sezonuyla ekranlarda olacak dizinin setinden ilk foto\u011fraflar geldi. ,Kanal D ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan ve ekranlar\u0131n uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni b\u00f6l\u00fcmleriyle d\u00f6nmeye haz\u0131rlan\u0131yor. \u201cArka Sokaklar yeni sezon ne zaman?\u201d sorusu g\u00fcndemde yer almaya devam ederken, izleyiciler i\u00e7in heyecanl\u0131 bekleyi\u015f ba\u015flad\u0131. \u0130lgiyle izlenen dizinin 17. sezon \u00e7ekimlerinden ilk foto\u011fraflar geldi.\r\n,\u00d6te yandan dizinin resmi Instagram hesab\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda "Arka Sokaklar Yeni Sezon \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131" notuyla diziden foto\u011fraflar payla\u015f\u0131ld\u0131. \u0130\u015fte Arka Sokaklar setinin yeni sezonundan ilk kareler\u2026