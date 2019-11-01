Arka Sokaklar'ın Komiser Murat'ıydı! Şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor

Kanal D'nin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'\u0131n sevilen karakteri Komiser Murat rol\u00fcndeki U\u011fur Pekta\u015f'\u0131n son hali g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor.,Arka Sokaklar'\u0131n Murat Ate\u015f karakteri olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kan U\u011fur Pekta\u015f, sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131yla g\u00fcndem oldu.,2005 y\u0131l\u0131nda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Survivor T\u00fcrkiye'de birinci olduktan sonra \u015f\u00f6hret kap\u0131lar\u0131 a\u00e7\u0131lan yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu, Arka Sokaklar'daki Komiser Murat rol\u00fcyle geni\u015f bir hayran kitlesi elde etti.,Hac ve Umre turizmi i\u015fine giren Pekta\u015f, bundan sonraki projelerde 'T\u00fcrkan \u015eoray kurallar\u0131' uygulayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Gamze \u00d6z\u00e7elik'le ge\u00e7en yaz tekrar bir araya gelen U\u011fur Pekta\u015f, maneviyata y\u00f6neldi.,U\u011fur Pekta\u015f'\u0131n, maneviyata y\u00f6neldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de de\u011fi\u015ftirdi\u011fi iddia edildi.,Gamze \u00d6z\u00e7elik ve U\u011fur Pekta\u015f, 2008\u2019de evlenip 2012\u2019de o\u011fullar\u0131 Muratcan\u2019a ra\u011fmen bo\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.,Yaz aylar\u0131nda tekrar bar\u0131\u015fan \u00e7iftten Gamze \u00d6z\u00e7elik de U\u011fur Pekta\u015f gibi maneviyata y\u00f6neldi.,Ge\u00e7en y\u0131l yapt\u0131\u011f\u0131 Umre ziyaretinde sar\u0131k ve c\u00fcbbe giyerek, g\u00f6zlerine s\u00fcrme \u00e7ekti\u011fi foto\u011fraflar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kan oyuncu, uzun zamand\u0131r mesle\u011fini de ask\u0131ya ald\u0131.