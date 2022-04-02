Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sının kızını görenler gözlerine inanamadı

Baba-k\u0131z\u0131n benzerli\u011fi k\u0131sa s\u00fcrede sosyal medyada g\u00fcndem olurken "H\u0131k demi\u015f burnundan d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f", "Babas\u0131n\u0131n kopyas\u0131" yorumlar\u0131 yap\u0131ld\u0131., \u0130\u015fte sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131yla m\u00fczik, sinema ve ekran d\u00fcnyas\u0131n\u0131n \u00fcnl\u00fclerinin \u00e7ocuklar\u0131.,.,Arzu Yanarda\u011f ve k\u0131z\u0131 Alara Maya Serter\r\n,Asuman Dabak ve o\u011flu Tu\u011fberk Dabak\r\n,Ebru G\u00fcnde\u015f ve k\u0131z\u0131 Alara\r\n,Erkan Petekkaya ve o\u011flu Cano.\r\n,Fedon Kalyoncu ve o\u011flu Theo Kalyoncu\r\n,\u0130clal Ayd\u0131n'\u0131n k\u0131z\u0131 Lal Ba\u015fbu\u011f annesiyle yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131ma "Annem, en yak\u0131n arkada\u015f\u0131m, s\u0131rda\u015f\u0131m, hayatta ki tek dayana\u011f\u0131m ve tek yuvam. Beni bu hayatta g\u00fcc\u00fcyle g\u00fc\u00e7l\u00fc k\u0131lan, varl\u0131\u011f\u0131yla her g\u00fcn bana ilham veren ve ko\u015fulsuz sevginin ne oldu\u011funu \u00f6\u011freten koruyucu mele\u011fim" notunu d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Nil\u00fcfer ve k\u0131z\u0131 Ay\u015fe Nazl\u0131\r\n,Nursel Ergin ve k\u0131z\u0131\r\n,Oyunculuk performans\u0131yla dikkat \u00e7eken Ergin, bu kez s\u0131r gibi saklad\u0131\u011f\u0131 k\u0131z\u0131 Esra Ergin ile g\u00fcndeme geldi. Zafer Ergin'in k\u0131z\u0131n\u0131 g\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemedi. \r\n\r\n,\u015eevval Sam ve o\u011flu Tar\u0131k Emir Tekin\r\n,Song\u00fcl Karl\u0131 ve o\u011flu Efe...\r\n,Teoman ve k\u0131z\u0131 Zeyno\r\n,Ye\u015fil\u00e7am'a damgas\u0131n\u0131 vuran efsane oyuncu Sadri Al\u0131\u015f\u0131k ile e\u015fi \u00c7olpan Al\u0131\u015f\u0131k'\u0131n torunu. \u00dcnl\u00fc \u00e7iftin o\u011flu Kerem Al\u0131\u015f\u0131k ile Sibel Turnag\u00f6l'\u00fcn evlili\u011finden d\u00fcnyaya gelen tek \u00e7ocuklar\u0131.\r\n,Y\u0131lmaz Erdo\u011fan ve Bel\u00e7im Bilgin Erdo\u011fan \u00e7iftinin tek o\u011flu.\r\n,Zafer Ergin'in k\u0131z\u0131 Esra g\u00fczelli\u011fiyle dikkat \u00e7ekerken \u00fcnl\u00fc oyuncunun torunuyla verdi\u011fi poz da b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131.\r\n\r\n,Zafer Ergin, uzun y\u0131llard\u0131r rol ald\u0131\u011f\u0131 Arka Sokaklar dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 R\u0131za Soylu karakteriyle geni\u015f bir hayran kitlesine ula\u015ft\u0131.\r\n