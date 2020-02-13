Arka Sokaklar'ın Zeliş'ine büyük şok! Trafikte saldırıya uğradı

Kanal D ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Arka Sokaklar dizisinde y\u0131llard\u0131r Zeli\u015f karakterini canland\u0131ran Y\u00fcsra Geyik, trafikte sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131. ,O anlar\u0131 telefonuyla kayda alan oyuncu, \u015fikayette bulundu.,KASKIYLA CAMA VE AYNAYA VURDU\r\nG\u00fcnayd\u0131n'dan Dilek Yaman'\u0131n haberine g\u00f6re, Y\u00fcsra Geyik, \u0130stanbul Edirnekap\u0131'da arac\u0131yla seyir halindeyken motosiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Bilal K\u00f6m\u00fc\u015fl\u00fc ile yol verme y\u00fcz\u00fcnden tart\u0131\u015ft\u0131. ,K\u00f6m\u00fc\u015fl\u00fc, motorunu arac\u0131n \u00f6n\u00fcne k\u0131r\u0131p k\u00fcf\u00fcrler savurdu, ard\u0131ndan kask\u0131yla Geyik'in arac\u0131n\u0131n cam\u0131na ve sol aynas\u0131na vurmaya ba\u015flad\u0131.,Oyuncu, \u015fah\u0131sla uzla\u015fmay\u0131 kabul etmeyip cezas\u0131n\u0131 \u00e7ekmesini talep etti. ,7 YIL HAPS\u0130 \u0130STEND\u0130\r\nO anlar\u0131 telefonuyla videoya kaydeden gen\u00e7 oyuncu, ard\u0131ndan savc\u0131l\u0131\u011fa teslim edip \u015fikayet\u00e7i oldu. ,Savc\u0131l\u0131k, inceleme sonras\u0131 K\u00f6m\u00fc\u015fl\u00fc'n\u00fcn 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' su\u00e7lar\u0131ndan 7 y\u0131l 4 ay hapsini talep etti.