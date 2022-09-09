Arka Sokaklar yeni bölümleriyle dönüyor! Kadroya 5 oyuncu katılmıştı… Arka Sokaklar 17. sezon tarihi belli oldu mu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. “Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman?” sorusu gündemde yer almaya devam ederken, izleyiciler için heyecanlı bekleyiş başladı. Arka Sokaklar 17. yeni sezon fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor? Peki, Arka Sokaklar’ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölümler ne bölümler ne zaman ekrana gelecek? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? İşte detaylar…