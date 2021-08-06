Arkadaşının evini soymak için yaptıkları plan pes dedirtti

\u015e\u00fcphelilerin, aralar\u0131nda b\u00f6l\u00fc\u015ft\u00fckleri paran\u0131n bir k\u0131sm\u0131yla kredi kart\u0131 bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6dedikleri, di\u011fer k\u0131sm\u0131n\u0131 da harcad\u0131klar\u0131 belirlendi. Adresleri tespit edilen \u015f\u00fcphelilerden Feda U. ile Hatice Y., evlerine yap\u0131lan e\u015f zamanl\u0131 bask\u0131nlarda yakaland\u0131. Adresinde bulunmayan Feda U.\u2019nun k\u0131z karde\u015fi Ahu U.\u2019yu ise yakalama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi. Emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fclen \u015f\u00fcphelilerden Feda U., ifadesinde, \u201cBir anda \u015feytana uyup, h\u0131rs\u0131zl\u0131k plan\u0131 yapt\u0131k. Daha sonra para ve alt\u0131nlar\u0131 \u00e7al\u0131p, kendi aram\u0131zda b\u00f6l\u00fc\u015ft\u00fck\u201d dedi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Feda U. plan\u0131n i\u015flemesi i\u00e7in ev sahibi Aynur E.\u2019yi bulu\u015fmak i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7a\u011f\u0131rarak evden uzakla\u015ft\u0131rd\u0131. Ahu U. ile Hatice Y., 1 A\u011fustos g\u00fcn\u00fc saat 14.30 s\u0131ralar\u0131nda Aynur E.\u2019nin evine girerek, 70 bin TL para ile 80 bin TL de\u011ferindeki 4 alt\u0131n bilezik ile bir kolyeyi \u00e7alarak ka\u00e7t\u0131. Ak\u015fam saatlerinde eve d\u00f6nen Aynur E., para ve alt\u0131nlar\u0131n\u0131n yerinde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark edince durumu polise bildirdi.,Eve gelen Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ba\u011fl\u0131 H\u0131rs\u0131zl\u0131k B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, \u015f\u00fcphelilerin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Apartman\u0131n g\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini inceleyen polis, iki kad\u0131n\u0131n eve geldi\u011fini, daha sonra da \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 tespit etti. \u015e\u00fcphelilerin kimliklerini belirlemek i\u00e7in ara\u015ft\u0131rmay\u0131 derinle\u015ftiren polis, h\u0131rs\u0131zl\u0131k olay\u0131n\u0131n ard\u0131ndan otob\u00fcse binen kad\u0131nlar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 otob\u00fcs bini\u015f kent kart\u0131n\u0131n seri numaras\u0131n\u0131 saptad\u0131. Yak\u0131n tarihlerde ayn\u0131 seri numaral\u0131 otob\u00fcs kart\u0131n\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131n\u0131n kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini inceleyen polis, \u015f\u00fcphelileri tespit etti.\r\n,\u015eeytani bir planla arkada\u015f\u0131n\u0131n evini soymaya karar veren Feda U., kopyalad\u0131\u011f\u0131 evin anahtar\u0131n\u0131 k\u0131z karde\u015fi Ahu U. ile di\u011fer arkada\u015f\u0131 Hatice Y.\u2019ye verdi. ,Adana'n\u0131n \u00c7ukurova il\u00e7esinde meydana gelen olayda arkada\u015flar\u0131n\u0131n evini soymaya giden kad\u0131nlar\u0131n yapt\u0131klar\u0131 plan pes dedirtti.,59 ya\u015f\u0131ndaki Aynur E. yak\u0131n zamanda kanser tedavisi g\u00f6ren e\u015fini kaybetti. Ac\u0131l\u0131 kad\u0131n e\u015fi i\u00e7in kurulan taziye \u00e7ad\u0131r\u0131nda 39 ya\u015f\u0131ndaki Feda U. ile tan\u0131\u015farak k\u0131sa s\u00fcrede arkada\u015f oldu. Feda U., Aynur E.'den y\u00fckl\u00fc miktarda paras\u0131 oldu\u011funu \u00f6\u011frendi. ,Emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen \u015f\u00fcphelilerden Feda U. ile Hatice Y., \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.