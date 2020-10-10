Arsenal Mesut Özil için sezon sonunu beklemeyecek!

Arsenal formas\u0131 giyen ve son olarak Avrupa Ligi kadrosuna al\u0131nmayan T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 futbolcu Mesut \u00d6zil ile ilgili Fenerbah\u00e7elileri sevindiren bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131!,Uzun s\u00fcredir Fenerbah\u00e7e y\u00f6netiminin hayalini kurdu\u011fu Mesut \u00d6zil konusunda fla\u015f geli\u015fmeler ya\u015fan\u0131yor. Arsenal kul\u00fcb\u00fc, T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131n sezon sonunda bitecek olan s\u00f6zle\u015fmesini feshetmek i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131. The Sun, "Taraftar masaya oturuyor" dedi.,\u0130ngiliz kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn, Teknik Direkt\u00f6r Arteta'n\u0131n kesin olarak g\u00f6zden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 Mesut'un maa\u015f y\u00fck\u00fcnden kurtulmak i\u00e7in sezon sonunu beklemek istemedi\u011fi belirtiliyor.,31 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun da art\u0131k Arsenal'den ayr\u0131lma fikrine s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. Ocak ay\u0131nda b\u00fcy\u00fck ihtimalle s\u00f6zle\u015fmenin kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak fesh edilece\u011fi de ifade ediliyor.,E\u011fer bu senaryo ger\u00e7ekle\u015firse Mesut ara transfer d\u00f6neminde yeniden Fener'in g\u00fcndemine gelecek. Y\u0131ld\u0131z futbolcu sar\u0131 lacivertli formay\u0131 giymek istedi\u011fini s\u0131k s\u0131k belirtiyor.,AVRUPA L\u0130G\u0130 KADROSUNA ALINMADI\r\n\r\nBu sezon Arsenal formas\u0131yla hi\u00e7bir ma\u00e7a \u00e7\u0131kamayan Mesut \u00d6zil, Teknik Direkt\u00f6r Arteta taraf\u0131ndan Avrupa Ligi kadrosuna da al\u0131nmad\u0131.