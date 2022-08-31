Arşiv fotoğraflarıyla eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Gorbaçov

.,1990\u2019da yap\u0131lan reformla devlet ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 sistemine ge\u00e7ildi. Y\u00fcksek Sovyet Meclisinde yap\u0131lan oylamada Gorba\u00e7ov, SSCB Devlet Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ildi. Gorba\u00e7ov, 1990\u2019dan 1991\u2019e kadar SSCB\u2019nin devlet ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,AA Ar\u015fivi'nden derlenen foto\u011fraflarda Gorba\u00e7ov, 1 Eyl\u00fcl 1988'de \u0130stanbul'da. Eski Sovyetler Birli\u011fi'nin son devlet ba\u015fkan\u0131 Mihail Gorba\u00e7ov'un ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,Ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 perestroyka (yeniden yap\u0131lanma) ve glasnost (a\u00e7\u0131kl\u0131k) ismindeki reform \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 So\u011fuk Sava\u015f\u0131 bitirdi fakat Sovyetler Birli\u011fi Kom\u00fcnist Partisinin \u00fclkede siyasi \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc sona erdi.\r\n\r\n,Eski Sovyetler Birli\u011fi\u2019nin son devlet ba\u015fkan\u0131 Mihail Gorba\u00e7ov hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n,Gorba\u00e7ov, 1985\u2019ten 1991\u2019e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli\u011fi\u2019nin (SSCB) en y\u00fcksek y\u00f6netim organ\u0131 olan Sovyetler Birli\u011fi Kom\u00fcnist Partisi Merkez Komitesinin genel sekreterli\u011fini y\u00fcr\u00fctt\u00fc.\r\n\r\n,Gorba\u00e7ov\u2019un 25 Aral\u0131k 1991\u2019de g\u00f6revi b\u0131rakmas\u0131yla SSCB resmen da\u011f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Rusya Federasyonu Devlet Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130daresi Merkez Klinik Hastanesinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 91 ya\u015f\u0131ndaki Gorba\u00e7ov\u2019un a\u011f\u0131r ve uzun bir hastal\u0131ktan sonra ak\u015fam saatlerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi ifade edildi.\r\n\r\n