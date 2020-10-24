Artık e-devlet üzerinden yapılacak! Büyük kolaylık

e-Devlet Kap\u0131s\u0131'nda sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor. ,Abone say\u0131s\u0131 200 binden fazla elektronik haberle\u015fme i\u015fletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerinin iptal ba\u015fvurusu i\u00e7in bayilere gitmeye gerek kalmayacak. e-Devlet Kap\u0131s\u0131'ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilen fesih ba\u015fvurusunun ard\u0131ndan, 24 saat i\u00e7inde hizmete ili\u015fkin \u00fccretlendirme, hizmet sa\u011flay\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan durdurulacak.\r\n\r\n,B\u00f6ylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneli\u011fini iptal ettirmek istedi\u011finde, hizmet ald\u0131\u011f\u0131 i\u015fletmeciye yaz\u0131l\u0131 dilek\u00e7eyle ba\u015fvurmak, faks \u00e7ekmek gibi i\u015flemlerle u\u011fra\u015fmadan "turkiye.gov.tr" adresi \u00fczerinden abonelik iptal ba\u015fvurusunu yapm\u0131\u015f olacak.\r\n\r\n,Abonelerin fesih ba\u015fvurusu i\u00e7in dilek\u00e7e vermek amac\u0131yla hizmet sa\u011flay\u0131c\u0131lar\u0131n bayilerine gitme zorunlulu\u011fu, \u00f6zellikle yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131 d\u00f6neminde vatanda\u015flar\u0131n sorun ya\u015famas\u0131na sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan temas\u0131 olmadan yapabilecek.,\u0130\u015fletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden fesih ba\u015fvurusu gelmesi halinde bu ba\u015fvuruyu yerine getirmekle de y\u00fck\u00fcml\u00fc olacak.\r\n\r\n