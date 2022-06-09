Artık ellerinde tablet, telefon değil yumak ve örgü var!

.,.Neden g\u00fcn\u00fcm\u00fczde Z ku\u015fa\u011f\u0131 \u00e7ocuklar\u0131n da bunlar\u0131 yapamayay\u0131m diye o anda bir fikir geldi akl\u0131ma ve bu fikri ger\u00e7ekle\u015ftirmek ad\u0131na k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00f6rg\u00fc ile ba\u015flayal\u0131m istedim. Benim \u00f6\u011frencilerim ikinci s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi ben \u00f6\u011frencilerimle \u00f6rg\u00fc ile ba\u015flamak istedim. Amac\u0131m sol beyni geli\u015ftirmek \u00e7\u00fcnk\u00fc beynin her iki taraf\u0131 ayn\u0131 anda geli\u015firse bu bize ba\u015far\u0131 getirecektir d\u00fc\u015f\u00fcncesindeyim. Sadece \u00f6rg\u00fc ile de kalmad\u0131k. Daha \u00f6nceki d\u00f6nemlerde de melodika diye bir dersimiz vard\u0131. M\u00fczik dersini melodikaya \u00e7evirerek \u00e7ocuklara m\u00fczi\u011fin t\u0131n\u0131s\u0131n\u0131 yerle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Battalgazi il\u00e7esinde e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim faaliyetlerine devam eden Kaz\u0131m Karabekir \u0130lkokulu\u2019nda Yasemin G\u00fcler \u00f6\u011fretmenin \u00f6rg\u00fcye ve m\u00fczi\u011fe olan ilgisi \u00f6\u011frencilerine de s\u0131\u00e7rad\u0131. T\u00fcm s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencilerinin melodika \u00e7alarak \u00f6rg\u00fc \u00f6rmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 okulda \u00f6\u011frenciler bo\u015f zamanlar\u0131n\u0131 melodika \u00e7al\u0131p, \u00f6rg\u00fc \u00f6rmeyle ge\u00e7iriyor.\r\n\r\n,El i\u015fi ve m\u00fczi\u011fin birle\u015fmesinin \u00f6\u011frencilerde zeka geli\u015fimine etki edece\u011fine inand\u0131\u011f\u0131 ifade eden Yasemin \u00f6\u011fretmen, \u201cAmac\u0131m beynin her iki taraf\u0131n\u0131n geli\u015fimi ve ba\u015far\u0131y\u0131 artt\u0131rmak. Haro\u015fe \u00f6rg\u00fcyle ba\u015flamak istedim. Elbeziyle ba\u015flad\u0131k. \u0130lk etapta ba\u015faramayan \u00f6\u011frencilerimiz de oldu ama yapt\u0131k\u00e7a heveslenen \u00f6\u011frencilerin ilgisini daha \u00e7ok \u00e7ekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. El i\u015finin ne kadar zeka geli\u015fimine etkisi varsa m\u00fczi\u011fin de ayn\u0131 \u00f6l\u00e7\u00fcde geli\u015fime katk\u0131s\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Amac\u0131m\u0131z ne kadar \u00e7ok sosyal zekay\u0131 geli\u015ftirebilirsem o kadar \u00e7ok ba\u015far\u0131y\u0131 artt\u0131rabilirim hedefindeyim\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Elinde \u00f6rg\u00fc ile bir g\u00fcn s\u0131n\u0131fa gitmesiyle her \u015feyin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden 2.s\u0131n\u0131f \u00f6\u011fretmeni Yasemin G\u00fcler, \u201cBir g\u00fcn elimde \u00f6rg\u00fc ile s\u0131n\u0131fa geldim. \u00c7ocuklar\u0131n \u00e7ok ilgisini \u00e7ektiler \u00e7ok heveslendiler. Bende \u00e7ocukluk y\u0131llar\u0131mda bizim zaman\u0131m\u0131zda yap\u0131lan ev ekonomisi dersi akl\u0131ma geldi. Bu derste \u00f6\u011fretmenlerimiz bize diki\u015f diktirir, boh\u00e7a kenar\u0131, \u00f6rg\u00fc \u00f6rd\u00fcr\u00fcrlerdi, antika yapt\u0131r\u0131rlard\u0131. ,Malatya\u2019da elinde \u00f6rg\u00fc ile okula giden Yasemin \u00f6\u011fretmen \u00f6\u011frencilerine ilham kayna\u011f\u0131 oldu. M\u00fczikle de birle\u015fen \u00f6rg\u00fc hevesi t\u00fcm s\u0131n\u0131fta bir tutkuya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.,\u00d6\u011frenciler ise m\u00fczikle ile birlikte \u00f6rg\u00fc \u00f6rmeyi \u00e7ok sevdiklerini s\u00f6yledi.