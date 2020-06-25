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Türkiye Gazetesi

Artık üretilmiyor, fiyatı ile dudak uçuklatıyor

Artık üretilmiyor, fiyatı ile dudak uçuklatıyor

Sivas kent merkezinde yaklaşık 13 yıldır tespihçilik yapan Ömer Faruk Arslan, elinde bulundurduğu 60 yıllık ve binlerce liralık kehribar tespihle dikkat çekiyor. Arslan, dönemin en iyi ustaları tarafından işlenen Osmanlı kehribarı kıymetli tespihi 5 bin liradan satıyor. Arslan’ın elinde sadece bir tane bulunan, birçok hastalığa iyi geldiği bilinen Osmanlı kehribarı tespihler günümüzde üretilmiyor. Kentte tespih doktoru olarak ta bilinen Arslan, Türkiye başta olmak üzere Dünyanın çeşitli ülkelerine tespih gönderiyor.

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