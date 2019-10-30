Asansörü olmayan binadaki dairesine pazar alışverişini vinçle çıkardı!

Kom\u015fular\u0131n\u0131 ikna edemeyen asans\u00f6rs\u00fcz bina sakininin g\u00f6r\u00fclmemi\u015f eylemi,Antalya\u2019n\u0131n Alanya il\u00e7esinde bo\u015flu\u011fu olmas\u0131na ra\u011fmen asans\u00f6r tak\u0131lamayan apartmanda son katta oturan vatanda\u015f \u00e7areyi vin\u00e7 kiralamakta buldu.,Apartman\u0131n 4\u2019\u00fcnc\u00fc kat\u0131nda evi bulunan ve kalabal\u0131k bir n\u00fcfusa sahip vatanda\u015f, pazardan ald\u0131\u011f\u0131 \u00e7ok say\u0131da po\u015fetlerdeki \u00fcr\u00fcnleri vin\u00e7le ta\u015f\u0131d\u0131. Apartman sakini, yapt\u0131\u011f\u0131 eylemi sosyal medyadan payla\u015f\u0131p "\u00d6nce tamam dediler, i\u015f ciddiye binince vazge\u00e7tiler" diyerek tepki g\u00f6sterdi.,Alanya\u2019n\u0131n Cikcilli Mahallesi\u2019ndeki ya\u015fanan olayda, 4 katl\u0131 bir apartmanda iddiaya g\u00f6re bina sakinlerinin \u00f6nce tamam deyip i\u015f ciddiye binince imza atmamas\u0131 sonucu asans\u00f6r ba\u011flanmad\u0131. ,Asans\u00f6r\u00fcn olmay\u0131\u015f\u0131ndan dolay\u0131 bir\u00e7ok ki\u015fi ma\u011fdur olurken apartman\u0131n son kat\u0131ndaki dairede ya\u015fayan Mehmet Mollamustafao\u011flu, kalabal\u0131k n\u00fcfusa sahip olmas\u0131ndan dolay\u0131 \u00f6zellikle al\u0131\u015fveri\u015f yapt\u0131ktan ald\u0131klar\u0131 \u00fcr\u00fcnleri ta\u015f\u0131makta zorluk \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131. Duruma tepki g\u00f6steren Mollamustafao\u011flu, en son pazar al\u0131\u015fveri\u015finde ald\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcn\u00fcn fazla olmas\u0131ndan dolay\u0131 \u00e7areyi vin\u00e7 kiralamakta buldu. Pazardan ald\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcnleri Mollamustafao\u011flu, 150 liraya kiralad\u0131\u011f\u0131 vin\u00e7le evine ta\u015f\u0131d\u0131. Yoldan ge\u00e7enler ise \u015fa\u015fk\u0131n g\u00f6zlerle olan biteni izledi.\r\n,\u201cYetkililerin bu konuda yard\u0131mc\u0131 olmas\u0131n\u0131 istiyoruz\u201d\r\n\r\n\u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) muhabirine konu\u015fan Mollamustafao\u011flu, al\u0131\u015fveri\u015f yap\u0131nca vin\u00e7 kiralamak zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. Mollamustafao\u011flu, \u201cN\u00fcfusu kalabal\u0131k bir aileye sahibim, 4 \u00e7ocu\u011fum var. Elimdeki po\u015fetleri g\u00f6rd\u00fcn\u00fcz. Pazar al\u0131\u015fveri\u015fini vin\u00e7le \u00e7\u0131kar\u0131yorum. Binaya asans\u00f6r tak\u0131lmas\u0131 i\u00e7in toplant\u0131 yapt\u0131k herkes tamam dedi. Projeyi resmi bir \u015fekilde \u00e7izdirdik. ,\u0130\u015f imzaya kal\u0131nca tamam diyenleri y\u00fczde 90\u2019\u0131 vazge\u00e7ti. Belediyede bu konu hakk\u0131nda ba\u015fvuruda bulunduk. Belediye bu konu hakk\u0131nda savc\u0131l\u0131\u011fa ba\u015fvuruda bulunan bilirsiniz dedi. Yetkililerin bu konuda yard\u0131mc\u0131 olmas\u0131n\u0131 istiyoruz\u201d dedi.,\u201cBence \u00f6n \u00f6nemli konu bu apartmanda\u201d\r\n\r\nYa\u015fad\u0131klar\u0131 apartman\u0131n yeni yap\u0131 oldu\u011funu savunan Mollamustafao\u011flu, asans\u00f6r kurulmas\u0131 i\u00e7in gereken bo\u015flu\u011funda oldu\u011funu s\u00f6yledi. Mollamustafao\u011flu, \u201cEn az\u0131ndan b\u00f6yle asans\u00f6r bo\u015flu\u011fu olan binalarda y\u00f6neticilerin belediyeyle konu\u015fup asans\u00f6r takt\u0131rmas\u0131 laz\u0131m. Bence \u00f6n \u00f6nemli konu bu apartmanda hastam\u0131z falan da illaki oluyor. 4 \u00e7ocu\u011fum var. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131 hasta olunca kuca\u011f\u0131mda \u00e7\u0131kar\u0131yorum. Bunlar\u0131 insanlar\u0131n bilmesi laz\u0131m ama binada oturanlar bu konuda \u00e7ok geri kald\u0131. Kendileri alt katta oturduklar\u0131 i\u00e7in siz kendi ba\u015f\u0131n\u0131z\u0131n \u00e7aresine bak\u0131n der gibi imada bulundular. Bu konuda yetkilerin yard\u0131mc\u0131 olmas\u0131n\u0131 istiyorum\u201d diye konu\u015ftu\r\n\r\n,\u201cBir binaya bakt\u0131m bir elimdeki po\u015fete bakt\u0131m yemedi\u201d\r\n\r\nFazla al\u0131\u015fveri\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in vin\u00e7 kiralamak zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Mollamustafao\u011flu \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n"K\u0131\u015f mevsimi geldi al\u0131\u015fveri\u015fi biraz \u00e7ok yapt\u0131k. Bir binaya bakt\u0131m bir elimdeki po\u015fete bakt\u0131m yemedi. \u00c7\u0131karmaya cesaret edemedim. Daha sonra vin\u00e7i \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131m ve 150 lira vererek kiralad\u0131m. Al\u0131\u015fveri\u015f \u00e7ok oldu\u011fu zaman art\u0131k vin\u00e7 \u00e7a\u011f\u0131raca\u011f\u0131m. G\u00fc\u00e7l\u00fc kuvvetliyiz ama g\u00fc\u00e7te bir yere kadar\u201d ifadelerini kulland\u0131.