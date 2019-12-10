ASELSAN ve TUSAŞ dünya devleri arasında

D\u00fcnya genelinde silah sat\u0131\u015flar\u0131 2018'de bir \u00f6nceki y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 4,6 artarken, T\u00fcrk firmalar\u0131, 2017'de girdi\u011fi ba\u015fl\u0131ca 100 silah \u00fcreticisi \u015firketler listesindeki yerini korudu.,Stockholm Uluslararas\u0131 Bar\u0131\u015f Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Enstit\u00fcs\u00fcn\u00fcn (SIPRI) raporuna g\u00f6re, \u00c7in \u015firketleri hari\u00e7, sekt\u00f6rdeki en b\u00fcy\u00fck 100 \u015firket 2018'de 420 milyar dolar silah ve askeri hizmet sat\u0131\u015f\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\nBuna g\u00f6re, en b\u00fcy\u00fck 100 \u015firket, ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 4,6, raporun tutulmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 2002'den itibaren y\u00fczde 47 daha fazla silah ve askeri hizmet satm\u0131\u015f oldu.,2002'den bu yana ilk defa 100 \u015firketin ilk be\u015f s\u0131ras\u0131na ABD \u015firketleri yerle\u015fti. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon ve General Dynamics firmalar\u0131ndan olu\u015fan \u015firketler, 148 milyar dolarl\u0131k cirolar\u0131yla listedeki t\u00fcm \u00fclkelerin yapt\u0131\u011f\u0131 sat\u0131\u015flar\u0131n y\u00fczde 35'ini ger\u00e7ekle\u015ftirdi.,Listede bulunan ABD'li toplam 43 \u015firket, 2018'de 246 milyar dolarl\u0131k silah sat\u0131\u015f\u0131 yaparak, ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re 2 puanl\u0131k art\u0131\u015fla t\u00fcm sat\u0131\u015flar\u0131n y\u00fczde 59'unu kar\u015f\u0131lad\u0131.\r\nDi\u011fer yandan, ABD silah end\u00fcstrisinde 2018'de silah \u015firketleri aras\u0131nda birle\u015fme e\u011filimi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \u00d6rne\u011fin ilk 5'teki Northrop Grumman ve General Dynamics \u015firketleri daha k\u00fc\u00e7\u00fck firmalar\u0131 sat\u0131n alarak b\u00fcnyelerine katt\u0131.,K\u00fcresel silah end\u00fcstrisinde 2018'de ABD \u015firketlerinin ard\u0131ndan ikincili\u011fi Rus \u015firketler elde etti. Rus \u015firketleri, 2017'de t\u00fcm sat\u0131\u015flar\u0131n y\u00fczde 9,7'sini kar\u015f\u0131larken, 1,1 puanl\u0131k d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle bu rakam 2018'de y\u00fczde 8,6 olarak ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\n\u0130lk 100'de yer alan 10 Rus \u015firketi, 2018'de 36,2 milyar dolarl\u0131k silah sat\u0131\u015f\u0131 yaparak, 37,7 milyar dolar sat\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 2017'ye g\u00f6re y\u00fczde 0,4'l\u00fck bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6rm\u00fc\u015f oldu.,Avrupa'dan ilk 100'e giren \u00fclkelerin say\u0131s\u0131 ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re 3 artarak 27'ye \u00e7\u0131karken, bu \u015firketler 2018'de \u00f6nceki y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 7,48 art\u0131\u015fla toplamda 102 milyar dolar de\u011ferinde silah satt\u0131.\r\n\r\nBu 27 \u015firket, 2017'ye g\u00f6re 0,5 art\u0131\u015fla 2018'de ilk 100'\u00fcn toplam sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n y\u00fczde 24,3'\u00fcn\u00fc kar\u015f\u0131lad\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere 2018'de 35,1 milyar dolar silah satarak \u00f6nceki y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 4,8 d\u00fc\u015f\u00fc\u015f kaydetse de Avrupa'da bir numaral\u0131 silah \u00fcreticisi olmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. BAE Systems adl\u0131 \u0130ngiliz \u015firketi, 2017'ye g\u00f6re y\u00fczde 5,2 d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fasa da 21,2 milyar dolarl\u0131k sat\u0131\u015fla ABD'li \u015firketlerin ard\u0131ndan d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck silah \u00fcreticisi olma konumunu korudu.\r\n\r\n\u0130lk 100'de yer alan 6 Frans\u0131z \u015firketi, 2018'de 23,2 milyar dolarl\u0131k sat\u0131\u015f yaparak sat\u0131\u015flar\u0131n art\u0131r\u0131rken, Alman \u015firketlerinin sat\u0131\u015flar\u0131 y\u00fczde 3,8 d\u00fc\u015ft\u00fc.,Listeye ge\u00e7en y\u0131l girmeyi ba\u015faran ASELSAN ile T\u00fcrk Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Sanayii, bu y\u0131l da listedeki yerlerini korudu.\r\n\u0130ki \u015firketin sat\u0131\u015flar\u0131 toplamda y\u00fczde 22 artarak 2,8 milyara ula\u015ft\u0131.\r\n\r\nListede ABD'den 43, Avrupa'dan 27, Rusya'dan 10, Japonya'dan 6, \u0130srail, Hindistan ve G\u00fcney Kore'den 3'er, T\u00fcrkiye'den 2, Avustralya, Kanada ve Singapur'dan birer \u015firket bulunuyor.\r\n\r\nRaporda, g\u00fcvenilir olmayan istatistikler nedeniyle \u00c7in \u015firketlerinin sat\u0131\u015flar\u0131na ili\u015fkin bilgi yer alm\u0131yor.\r\n\r\nSIPRI, kuruldu\u011fu 1966'dan bug\u00fcne \u00e7at\u0131\u015fma, silahlanma, silah kontrol\u00fc ve silahs\u0131zlanma gibi alanlarda ara\u015ft\u0131rma, rapor ve analizler haz\u0131rl\u0131yor. (AA)