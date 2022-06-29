Asgari ücret zammı için kritik gün! Milyonlarca kişinin gözü bu toplantıda: İşte masadaki formül ve rakamlar

Milyonlarca çalışanın beklediği gün geldi. Asgari ücrete zam için milyonlarca kişinin gözü kritik toplantıda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim" açıklamasının ardından Bakan Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün saat 14.00'te toplanacak. 2022 asgari ücret zammı beklentileri ise yüzde 20 civarında. Öte yandan; 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri de konuşuluyor. Peki asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Ek zam ne kadar olacak? İşte asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri…