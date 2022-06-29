BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Asgari ücret zammı için kritik gün! Milyonlarca kişinin gözü bu toplantıda: İşte masadaki formül ve rakamlar

Asgari ücret zammı için kritik gün! Milyonlarca kişinin gözü bu toplantıda: İşte masadaki formül ve rakamlar

Milyonlarca çalışanın beklediği gün geldi. Asgari ücrete zam için milyonlarca kişinin gözü kritik toplantıda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim" açıklamasının ardından Bakan Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün saat 14.00'te toplanacak. 2022 asgari ücret zammı beklentileri ise yüzde 20 civarında. Öte yandan; 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri de konuşuluyor. Peki asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Ek zam ne kadar olacak? İşte asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri…

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144