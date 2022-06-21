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Türkiye Gazetesi

Asgari ücret zammı için yeni rakamlar netleşti! Masada 3 formül yer alıyor: Asgari ücrete ne kadar zam olacak?

Asgari ücret zammı için yeni rakamlar netleşti! Masada 3 formül yer alıyor: Asgari ücrete ne kadar zam olacak?

Milyonlarca kişi Temmuz’da yapılacak zamma odaklandı. Asgari ücrete gelen zamla alım gücü artacak. Asgari ücret için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü gündemde yer alırken, iki formülünde bir arada kullanılması masaya geldi. Yapılacak zamda belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranları merakla bekleniyor. Milyonlarca kişi 'Asgari ücrete ara zam, ek zam yapılacak mı, asgari ücret ne kadar olacak' sorularına yanıt ararken, asgari ücret Temmuz zammı için yeni rakamlar yeni hesaplar belirdi. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Memur ve emekli maaşlarına zam gelecek mi? 1 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

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