Asgari ücret zammında son viraja girildi: Gözler kritik toplantıda! 1.600 TL artacak, işte masadaki seçenekler

Milyonlarca çalışan ve memurun beklediği asgari ücrete zam konusunda nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunarak asgari ücret zammı konusunda işleri hızlandırma talimatı vermişti. Masaya yatırılan hesaplamalarda artış maliyetinin işveren ve devlet tarafından karşılanarak enflasyona yansımasının önüne geçilmesine öncelik veriliyor. Son bilgilere göre 1627 TL artış gözüküyor. Nihai açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO toplantısı dönüşü yapacak. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücrete ne zaman zam geliyor? Asgari ücrete zam geldi mi? İşte masadaki seçenekler…