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Türkiye Gazetesi

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan açıkladı, rakamlar netleşti!

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan açıkladı, rakamlar netleşti!

Artan enflasyon rakamları ve alım gücünün düşmesiyle milyonlarca kişi asgari ücrete gelecek olan zamma odaklandı. Hükümetten gelen açıklamalar ise çalışanları heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, 'Temmuz'da enflasyon farkıyla, ocak ayındaki ücretlerde yeni düzenlemelerle milletimizi daha da rahatlatacağız' açıklamasını yapmıştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, zam için Temmuz ayını işaret etmişti. Peki asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Temmuz’da asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilen detaylar…

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