Asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke! Duyan şaşıp kalıyor

L\u00fcksemburg en y\u00fcksek asgari \u00fccret s\u0131ralamas\u0131nda 2.s\u0131rada yer al\u0131yor. Haftal\u0131k olarak 40 saat resmi \u00e7al\u0131\u015fma saati bulunan L\u00fcksemburg'un y\u0131ll\u0131k asgari \u00fccret tutar\u0131 29.611 $. Bu rakam ayl\u0131k 2.468 $'a tekab\u00fcl ediyor.\r\n,Monako D\u00fcnya'n\u0131n en y\u00fcksek asgari \u00fccretine sahip 3. \u00fclkesi. Monako'da asgari \u00fccretten yararlanan ki\u015fi say\u0131s\u0131 %16'l\u0131k dilim. Geri kalan %84'l\u00fck b\u00f6l\u00fcm asgari \u00fccretin \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Haftal\u0131k olarak 39 saat resmi \u00e7al\u0131\u015fma saati bulunan Monako'da y\u0131ll\u0131k asgari \u00fccret 26.015 $. Bu say\u0131 ayl\u0131k olarak 2168 $'a tekab\u00fcl ediyor.\r\n,Avustralya'da y\u0131ll\u0131k asgari \u00fccret 34.358 $ olarak \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu tutar ise ayl\u0131k olarak 2863 $'a denk geliyor. Bu rakamlar L\u00fcksemburg'a g\u00f6re y\u0131ll\u0131k tam 5000 Dolar daha fazla.\r\n,San Marino. D\u00fcnya'da g\u00fczellikleriyle bilinen San Marino, \u0130talya dolaylar\u0131nda bir mikro devlet olarak \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor. San Marino'da asgari \u00fccretle \u00e7al\u0131\u015fan bireyler y\u0131ll\u0131k olarak 24.347 $ al\u0131yor. Bu say\u0131 ayl\u0131k maa\u015fa vuruldu\u011funda 2029 $ olarak kendini g\u00f6steriyor.\r\n,Yeni Zelenda'da asgari \u00fccretle \u00e7al\u0131\u015fan bir i\u015f\u00e7i y\u0131ll\u0131k olarak 24.098 $ kazan\u0131yor. Haftada 40 saat \u00e7al\u0131\u015fma zorunlulu\u011fu bulunan Yeni Zelanda'da ayl\u0131k alaca\u011f\u0131n\u0131z asgari \u00fccret tutar\u0131 2008 $.\r\n,Bel\u00e7ika asgari \u00fccreti haftal\u0131k 38 saat \u00e7al\u0131\u015fma kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda y\u0131ll\u0131k olarak i\u015f\u00e7ilere 23.104 $'a e denk geliyor. Ayl\u0131k ald\u0131klar\u0131 maa\u015f i\u015fse 1925 $. D\u00fcnya'n\u0131n en \u00fcnl\u00fc \u00fclkelerinden biri olan Bel\u00e7ika, en y\u00fcksek asgari \u00fccreti veren \u00fclkeler listesinde yerini ald\u0131.\r\n,Hollanda yine d\u00fcnyan\u0131n say\u0131l\u0131 \u00fclkelerinden biri. Ekonomi konusunda ilk s\u0131ralarda yer alan Hollanda'da haftal\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma saati:40. Bu saate kar\u015f\u0131l\u0131k olarak i\u015f\u00e7iler y\u0131ll\u0131k 23.003 $, ayl\u0131k ise 1917 $ kazan\u0131yorlar.\r\n,Almanya asgari \u00fccret konusunda di\u011fer \u00fclkelere nazaran biraz daha kesenin a\u011fz\u0131n\u0131 kapatm\u0131\u015f. Saatlik en d\u00fc\u015f\u00fck 8.5 \u00a3 maa\u015f verilen Almanya'da y\u0131ll\u0131k al\u0131nan toplam para 22.950 $. Bu say\u0131 ayl\u0131\u011fa vuruldu\u011funda 1913$ olarak kendini g\u00f6steriyor.\r\n,\u0130rlanda'da tam zamanl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan bir i\u015f\u00e7i haftal\u0131k olarak 39 saat \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Bu 39 saat i\u00e7in ayl\u0131k 1874 $ y\u0131ll\u0131k 22.490 $ para al\u0131r. Listenin sonundaki \u00fclke olan \u0130rlanda, i\u015f\u00e7iler taraf\u0131ndan yo\u011fun g\u00f6\u00e7 alan bir \u00fclke olarak \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n,T\u00fcrkiye'de asgari \u00fccret 417 lira zamla 2 bin 20 lira oldu. Asgari \u00fccret, \u00fclkeden \u00fclkeye farkl\u0131l\u0131k g\u00f6steriyor. \u0130\u015fte asgari \u00fccretin en y\u00fcksek oldu\u011fu 9 \u00fclke...\r\n