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Türkiye Gazetesi

Asgari ücretliler dikkat! Maşalara 823 lira ilave... Bayramda çalışanları ilgilendiriyor

Asgari ücretliler dikkat! Maşalara 823 lira ilave... Bayramda çalışanları ilgilendiriyor

Kurban Bayramı resmi tatili 8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra başladı, 18 Temmuz sabahına kadar devam edecek. Fakat kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için geçerli olan tatil binlerce işçi için geçerli değil. Farklı sektörlerde çalışan binlerce işçi, Kurban Bayramı'nda da çalışmaya devam ediyor. Bayramda çalışanlar, fazla mesai ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Asgari ücret ile çalışan bir vatandaş, bayram mesaisini ne kadar alacak? İşte detaylar...

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