Asgari ücrette ara zam için oran, düşük maaş alan emekliler için müjde verdi! BBP lideri Destici'den önemli açıklamalar

Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte memur ve memur emeklilerinin gündemi temmuz zammı. Ayrıca yükselen enflasyon ve artan fiyatlar sonrası asgari ücretliler de gözünü zamma dikti, kulisler hareketlendi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alan asgari ücret zammı, emekli maaşı zammı ve EYT konularında önemli açıklamalarda bulundu, tarih ve oran verdi.