Asgari ücrette yeni gelişme! 250 TL daha artacak

Milyonlarca ki\u015finin bekledi\u011fi asgari \u00fccret konusunda bir geli\u015fme daha ya\u015fand\u0131. \u0130\u015fte detaylar\r\n\r\n,Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 asgari \u00fccrete y\u00f6nelik vergi indirimi ba\u015fta olmak \u00fczere yo\u011fun bir mesai y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. \u0130\u015f\u00e7i ve i\u015fverenin y\u00fczde 14 olan SGK primlerinin d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesinde mutabakata var\u0131rken, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n da 5 puanl\u0131k indirime odakland\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. \u0130\u015f\u00e7inin cebine giren net asgari \u00fccretin artmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak form\u00fcllerden birincisini 5 puanl\u0131k i\u015f\u00e7i sigorta primi indirimi olu\u015fturuyor. \u0130\u015f\u00e7i pay\u0131 olarak \u015fu an y\u00fczde 14 oran\u0131nda sigorta primi kesiliyor.,T\u0130SK ile T\u00fcrk-\u0130\u015f aras\u0131nda birinci vergi diliminin y\u0131ll\u0131k br\u00fct asgari \u00fccret miktar\u0131na \u00e7ekilmesi ve 5 y\u0131ld\u0131r uygulanan asgari \u00fccret i\u015fveren deste\u011finin toplu i\u015f s\u00f6zle\u015fmeli yerlerde y\u00fczde 6 olarak uygulanmas\u0131, toplu s\u00f6zle\u015fme olmayan yerlerde ise y\u00fczde 3 olarak uygulanmas\u0131 taleplerinde de uzla\u015fma sa\u011fland\u0131. Bu konuda da \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131l\u0131yor. Bu d\u00fczenleme ile toplu s\u00f6zle\u015fme uygulanan yerlerde 300 lira, di\u011fer i\u015fyerlerinde 150 lira destek sa\u011flanacak.,T\u0130SK Genel Sekreteri Akansel Ko\u00e7, mutabakata var\u0131lan \u00f6neriler konusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam etti\u011fini belirterek, "Hazine taraf\u0131nda hesap yap\u0131yorlar. Hem SGK, hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onlar\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. \u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131 enflasyona kar\u015f\u0131 koruyaca\u011f\u0131z. Bunun \u00fczerine neler yap\u0131labilece\u011fi konusunda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. SGK i\u015f\u00e7i deste\u011fi, Asgari Ge\u00e7im \u0130ndirimi, vergi diliminin d\u00fczeltilmesi" de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.\r\n\r\nSABAH,H\u00fck\u00fcmetin de teklifi uygun g\u00f6rmesi halinde SGK primi y\u00fczde 14'den y\u00fczde 9'a d\u00fc\u015fecek. \u0130\u015fverenden y\u00fczde 6, i\u015f\u00e7ilerden de y\u00fczde 3 prim kesilecek.\r\n\r\nAsgari \u00fccrete y\u00fczde 35-40 aras\u0131nda zam yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 taktirde i\u015f\u00e7inin cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. \u0130\u015fverenin de i\u015fletme maliyeti d\u00fc\u015fecek.\r\n\r\n\u0130\u015f\u00e7ilerin eline 4 bin lira \u00fccret ge\u00e7mesi i\u00e7in primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrah\u0131nda de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lmas\u0131, i\u015fsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi form\u00fcller \u00fczerinde de \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.,Be\u015f puanl\u0131k indirimle asgari \u00fccrete y\u00fczde 35-40 art\u0131\u015f varsay\u0131m\u0131 ile i\u015f\u00e7inin cebine giren ayl\u0131k net \u00fccret 250 lira artacak. \u0130\u015f\u00e7inin eline ge\u00e7en net \u00fccret artarken, i\u015fletmelerin maliyet art\u0131\u015f\u0131n\u0131n makul seviyede tutulmas\u0131 sa\u011flanacak. \u0130\u015f\u00e7i, i\u015fveren taraf\u0131ndaki mutabakat\u0131 destekleyecek olan vergi diliminde d\u00fczenleme yap\u0131lmas\u0131yla asgari \u00fccretlinin eline daha fazla para ge\u00e7ecek.\r\n\r\n