Aşı olana Adana kebap

.,<p><span style="color:#000000">Vatanda\u015flar duyurunun ard\u0131ndan a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131 olup kebap\u00e7\u0131ya ak\u0131n etti..<\/span><\/p>,<p><span style="color:#000000">\u0130hlas Haber Ajans\u0131\u2019na a\u00e7\u0131klamalarda bulunan kebap\u00e7\u0131 U\u011fur Ayd\u0131n, a\u015f\u0131ya te\u015fvik i\u00e7in b\u00f6yle bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cKoronavir\u00fcs nedeniyle uzun s\u00fcre paket servisle devam ettik. \u015eimdi a\u00e7\u0131ld\u0131k ve a\u015f\u0131lama yap\u0131l\u0131rken de bir katk\u0131m\u0131z, te\u015fvikimiz olsun diyerekten a\u015f\u0131 vurulup gelen ilk bin ki\u015fiye kebap ikram ediyoruz. \u015eu ana kadar 700 ki\u015fi geldi ve onlara \u00fccretsiz kebaplar\u0131n\u0131 da\u011f\u0131tt\u0131k. \u015eimdiyse geriye kalan insanlar\u0131n tek tek a\u015f\u0131 olmas\u0131n\u0131 bekliyoruz. Biz de a\u015f\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 olduk\u201d diye konu\u015ftu.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">\u0130kinci doz a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 olup kebap yemeye gelen Abdurrahman Karaikiz, \u201cA\u015f\u0131 olmaya te\u015fvik ama\u00e7l\u0131 \u00e7ok g\u00fczel bir uygulama olmu\u015f. \u0130kinci dozumu yapt\u0131rd\u0131m. Geldim ben de kebab\u0131m\u0131 yiyorum. Adanal\u0131 i\u00e7in g\u00fczel bir uygulama. Bence bu uygulaman\u0131n \u00fczerine t\u00fcm Adana a\u015f\u0131y\u0131 yapt\u0131r\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Kampanyay\u0131 sosyal medyada duyup gelen Selahattin G\u00f6kda\u011f isimli vatanda\u015f, \u201cA\u015f\u0131 olanlara kebap \u0131smarlayaca\u011f\u0131z duyurusunu g\u00f6r\u00fcnce biz de a\u015f\u0131m\u0131z\u0131 olup kebap yemeye geldik. Herkesin a\u015f\u0131 olmas\u0131n\u0131 tavsiye ederim. Bu uygulama \u00e7ok g\u00fczel. Adana olarak zaten kebaba d\u00fc\u015fk\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz var. Herkesi a\u015f\u0131 olmaya da kebap yemeye de bekleriz\u201d dedi.<\/span><\/p>\r\n,<p><strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=Adana"><span style="color:#000000">Adana<\/span><\/a><\/strong><span style="color:#000000">\u2019da ise bir kebap\u00e7\u0131 a\u015f\u0131laman\u0131n h\u0131z kesmeden devam etmesi i\u00e7in d\u00fcn ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 kampanya ile Hayat Eve S\u0131\u011far uygulamas\u0131 \u00fczerinden a\u015f\u0131 oldu\u011funu g\u00f6steren ilk bin ki\u015fiye Adana kebap ikram edece\u011fini duyurdu. Bug\u00fcn ak\u015fama kadar s\u00fcrecek olan kampanyaya \u015fu ana kadar yakla\u015f\u0131k 700 ki\u015fi a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 olup <\/span><strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=kebap"><span style="color:#000000">kebap <\/span><\/a><\/strong><span style="color:#000000">yemek i\u00e7in geldi.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">A\u015f\u0131yla birlikte eski g\u00fcnlere d\u00f6neceklerine inand\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen U\u011fur Ayd\u0131n, \u201cA\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na her kesim destek veriyor. Biz de Adanam\u0131z\u0131 temsil etmek i\u00e7in hem a\u015f\u0131lamaya destek olsun diye kebaplar\u0131m\u0131z\u0131 ikram edece\u011fiz. Herkesin a\u015f\u0131 olmas\u0131n\u0131, bir an \u00f6nce eski g\u00fcnlerimize kavu\u015fmam\u0131z\u0131 istiyorum\u201d ifadelerini kulland\u0131.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Koronavir\u00fcsle m\u00fccadele kapsam\u0131nda a\u015f\u0131lama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 h\u0131z kesmeden devam ediyor. D\u00fcnyada ise bir\u00e7ok \u00fclkede koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131 olanlara te\u015fvik i\u00e7in \u00e7e\u015fitli \u00f6d\u00fcller vaat ediliyor.<\/span><\/p>\r\n