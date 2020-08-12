Aşı umudu altından çıkışa yol açıyor

Piyasalar koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalara kar\u015f\u0131 pozisyon almaya devam ediyor.,Gelecek her bir a\u00e7\u0131klama sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ve y\u00fckseli\u015flere yol a\u00e7abiliyor.,Dr. Rahmi \u0130ncekara, piyasalardaki dalgalanmalar\u0131 olu\u015fabilecek durumlara kar\u015f\u0131 de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n,\u00d6zellikle y\u00fcksek likidite, d\u00fc\u015f\u00fck faizler, ABD ve \u00c7in aras\u0131ndaki gerilim, yakla\u015fan ABD Ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerinde Biden\u2019in anketlerde Trump\u2019\u0131n \u00f6n\u00fcnde yer almas\u0131 ve ileride olu\u015fabilecek risk durumlar\u0131ndan dolay\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lar kendilerini s\u00fcrekli olarak g\u00fcvenli liman alt\u0131na at\u0131yordu\u201d dedi.,Vaka say\u0131lar\u0131ndaki art\u0131\u015f durumu ve ikinci dalga ihtimalinin alt\u0131na olan talebi art\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen \u0130ncekara, koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarla alt\u0131nda kar sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u0130ncekara, 456 lira olan gram alt\u0131n fiyat\u0131n\u0131n bir anda 433 liraya geriledi\u011fini belirtti.,\u0130ncekara son olarak, \u201cKoronavir\u00fcsle ilgili geli\u015fmeler ekonomik verileri etkiliyor. Bu noktada koronavir\u00fcsle ilgili olan s\u00fcre\u00e7te ne kadar iyile\u015fme olursa o kadar alt\u0131ndan \u00e7\u0131k\u0131\u015f s\u00f6z konusu olabilir. Ekonomik parametreler biraz daha normale d\u00f6necek\u201d ifadelerini kulland\u0131.,A\u015f\u0131yla ilgili geli\u015fmelerin, tedaviye y\u00f6nelik olu\u015fan \u00fcmitlerin piyasaya pozitif olarak yans\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u0130ncekara, \u201cFiyatlamalarda olu\u015fan k\u00f6p\u00fcklerin normale do\u011fru d\u00f6n\u00fc\u015f seyrini izledi\u011fini g\u00f6r\u00fcyoruz. ,\u00c7\u00fcnk\u00fc koronavir\u00fcsle ilgili olan s\u00fcre\u00e7te, herhangi bir negatif e\u011filim s\u00f6z konusu olursa yani vakalar artarsa, a\u015f\u0131ya y\u00f6nelik ihtimaller gecikirse yat\u0131r\u0131mc\u0131lar kendilerini alt\u0131n taraf\u0131na at\u0131yor ve bu da alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 art\u0131r\u0131yor. Ons alt\u0131n ge\u00e7en hafta 2 bin dolar\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,\u0130ncekara, \u201cGe\u00e7en hafta sert y\u00fckseklerek tarihi zirveleri g\u00f6ren alt\u0131n fiyatlar\u0131 bu hafta itibar\u0131yla d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti. D\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn nedeni olarak bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda alt\u0131n fiyatlar\u0131nda gelen d\u00fczeltme hareketi, kar sat\u0131\u015flar\u0131 ve Rusya\u2019n\u0131n \u2018Koronavir\u00fcs\u00fcn a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 bulduk\u2019 a\u00e7\u0131klamas\u0131 etkili oldu.,\u00d6zellikle koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131yla ilgili yap\u0131lan veya yap\u0131lacak her a\u00e7\u0131klama, vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n azalmas\u0131 gibi durumlar piyasalar\u0131n i\u015ftah\u0131n\u0131 daha fazla art\u0131r\u0131yor. Bundan en \u00e7ok etkilenen emtialar\u0131n ba\u015f\u0131nda alt\u0131n geliyor.,Bu hafta 1.800 dolar seviyesine kadar ini\u015f sergiledi. Bu durumdan petrol de negatif y\u00f6nde etkileniyor.E\u011fer koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131 bulunursa petrol fiyatlar\u0131nda ciddi oranda bir art\u0131\u015f bekleniyor. E\u011fer koronavir\u00fcste vaka say\u0131lar\u0131 artarsa ana trend olarak bahsetti\u011fimiz hastal\u0131k yeniden \u00fclkelerde ciddi bir bi\u00e7imde yay\u0131l\u0131rsa Brent petrolde bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f s\u00f6z konusu oluyor. ,Bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman brent petrol\u00fcn varil fiyat\u0131 40 dolar d\u00fczeyinde. E\u011fer a\u015f\u0131 bulunursa yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc hareket olacakt\u0131r, e\u011fer a\u015f\u0131 bulunmaz ve vir\u00fcste ikinci dalga olu\u015fursa Brent petrol\u00fcn hareketini 20 dolara s\u00fcrd\u00fcrece\u011fini g\u00f6zlemliyoruz\u201d diye konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA,.