Aşık Veysel'in emanetine gözü gibi bakıyor! 100 bin doları reddetti

Sivas’ta Aşık Veysel Şatıroğlu’nun 107 yıllık bağlamasına gözü gibi bakan Şentük İyidoğan, kendisine teklif edilen 100 bin doları reddetti.