Aşık Veysel'in emanetine gözü gibi bakıyor! 100 bin doları reddetti

Sivas\u2019ta A\u015f\u0131k Veysel \u015eat\u0131ro\u011flu\u2019nun 107 y\u0131ll\u0131k ba\u011flamas\u0131na g\u00f6z\u00fc gibi bakan \u015eent\u00fck \u0130yido\u011fan, kendisine teklif edilen 100 bin dolar\u0131 reddetti.,Sivas\u2019ta k\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnden bu yana A\u015f\u0131k Veysel \u015eat\u0131ro\u011flu t\u00fcrk\u00fcleri dinleyen \u015eent\u00fcrk \u0130yido\u011fan, 28 y\u0131ld\u0131r da ba\u011flama imalat\u0131 yap\u0131yor. 1997 y\u0131l\u0131nda Zara\u2019dan Sivas kent merkezine gelen \u0130yido\u011fan, burada bir at\u00f6lye a\u00e7t\u0131. Daha sonra A\u015f\u0131k Veysel \u015eat\u0131ro\u011flu\u2019nun akrabalar\u0131 \u015eent\u00fcrk \u0130yido\u011fan\u2019a \u015eat\u0131ro\u011flu\u2019nun ba\u011flamas\u0131n\u0131 getirdi. ,A\u015f\u0131k Veysel \u015eat\u0131ro\u011flu\u2019nun 107 y\u0131ll\u0131k ba\u011flamas\u0131na g\u00f6z\u00fc gibi bakan \u0130yido\u011fan, bak\u0131m\u0131n\u0131 ise ba\u011flamay\u0131 \u00e7al\u0131p t\u00fcrk\u00fc s\u00f6yleyerek yap\u0131yor. Maddi s\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemlerde ba\u011flamaya gelen 100 bin dolarl\u0131k teklifi reddeden \u015eent\u00fcrk \u0130yido\u011fan, bu ba\u011flaman\u0131n paha bi\u00e7ilemez oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.,Sadece A\u015f\u0131k Veysel\u2019in de yok. Ali Ekber \u00c7i\u00e7ek\u2019in, Davut Sulari\u2019nin, M\u00fcsl\u00fcm A\u011fbaba\u2019n\u0131n da var. Ben A\u015f\u0131k Veysel\u2019i her zaman \u015f\u00f6yle tan\u0131mlar\u0131m: D\u00fcnya\u2019n\u0131n gelmi\u015f ge\u00e7mi\u015f 72 millet aras\u0131nda ayr\u0131m yap\u0131lmayan ilk ve tek ozan\u0131. Di\u011fer ozanlar\u0131m\u0131z\u0131n da hepsi birbirinden k\u0131ymetli tabi. Ben 2006 y\u0131l\u0131nda \u015eark\u0131\u015fla A\u015f\u0131k Veysel \u015eat\u0131ro\u011flu K\u00fclt\u00fcr Merkezi\u2019nde kara topra\u011f\u0131 okudu\u011fum zaman A\u015f\u0131k Veysel\u2019in rahmetli o\u011flu sahnenin \u00f6n\u00fcne geldi. Babam\u0131z\u0131n sesini babam\u0131z\u0131n ba\u011flamas\u0131n\u0131 ilk olarak bir kara toprak par\u00e7as\u0131n\u0131 s\u00f6yler misin dedi. A\u011flayarak dinledik, s\u00f6yledik. O zaman oradaki ya\u015fl\u0131larda geldiler hesaplad\u0131lar. Bana geli\u015fi 92 y\u0131l olmu\u015f. Yakla\u015f\u0131k 107 senelik bir ba\u011flama\u2019\u2019 \u015feklinde konu\u015ftu., Ben A\u015f\u0131k Veysel\u2019in sesinin bu ba\u011flaman\u0131n i\u00e7inde gizli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Onu da her zaman o keyifle onu dinleyerek \u00e7al\u0131yorum. Benim en s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 zaman\u0131nda 100 bin dolar teklif ettiler. Ama tabi ben her \u015feyin sat\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum . Ve bunun bir de\u011ferinin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 paha bi\u00e7ilemez oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u2019\u2019 ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA),\u0130yido\u011fan, A\u015f\u0131k Veysel \u015eat\u0131ro\u011flu\u2019nun sesinin bu ba\u011flamada gizli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc dile getirerek, \u201cBa\u011flamaya bak\u0131m\u0131 \u00e7alarak yap\u0131yorum. Ba\u011flaman\u0131n bak\u0131m\u0131 \u00e7almakt\u0131r, onun sesini duymakt\u0131r. Onun sesini \u00e7\u0131kar\u0131p insanlara duyurmakt\u0131r. Kap\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6n\u00fcnde Ozanlar M\u00fczesi var. Zaman zaman geliyorum hepsinin ba\u011flamas\u0131n\u0131 \u00e7al\u0131yorum. Tabi ben 4 ya\u015f\u0131ndan beri de A\u015f\u0131k Veysel \u015eat\u0131ro\u011flu\u2019nu dinliyorum. Buraya geldikten sonra A\u015f\u0131k Veysel\u2019in akrabalar\u0131 getirdi bana ba\u011flamay\u0131. Bu bizim amcam\u0131z\u0131n ba\u011flamas\u0131d\u0131r diyerek. Ben 2 y\u0131l hi\u00e7 cesaret edemedim, k\u0131l\u0131f\u0131ndan bile \u00e7\u0131karmad\u0131m.,Ba\u011flama imalat\u00e7\u0131s\u0131 \u015eent\u00fcrk \u0130yido\u011fan, ba\u011flaman\u0131n yakla\u015f\u0131k 107 y\u0131ll\u0131k oldu\u011funu belirterek, \u201cBenim hi\u00e7 ustam olmad\u0131 ben ilkokul ikinci s\u0131n\u0131ftayken kendi yapt\u0131\u011f\u0131m ba\u011flamam\u0131 \u00e7ald\u0131m. T\u00fcrkiye\u2019de ilk kez ki\u015finin sesine \u00f6zel ba\u011flama yapt\u0131m ve d\u00fcnyada ilk kez hi\u00e7 yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 kullanmadan ba\u011flama yapt\u0131m. Elimde A\u015f\u0131k Veysel \u015eat\u0131ro\u011flu\u2019nun ba\u011flamas\u0131 var.