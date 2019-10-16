Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 150 bin lira para takıldı

B\u00f6yle a\u015firet d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fclmedi, tak\u0131lan tak\u0131lar\u0131n de\u011feri dudak u\u00e7uklatt\u0131...,\u015e\u0131rnak\u2019\u0131n Beyt\u00fc\u015f\u015febap il\u00e7esinde \u00fc\u00e7 g\u00fcn \u00fc\u00e7 gece s\u00fcren a\u015firet d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde geline 1 kilo alt\u0131n, damada ise 150 bin lira para tak\u0131ld\u0131. Ter\u00f6r\u00fcn tamamen bitmesinin ard\u0131ndan ilk defa 2900 rak\u0131ml\u0131 Kato Da\u011f\u0131'nda gelin ve damat d\u00fc\u011f\u00fcn resimleri \u00e7ektirirken, kesilen 60 koyunun etinden ve 3 ton pirin\u00e7ten haz\u0131rlanan kavurma ve pilav davetlilere ikram edildi.,Beyt\u00fc\u015f\u015febap il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Bo\u011faz\u00f6\u011fren k\u00f6y\u00fc n\u00fcfusuna kay\u0131tl\u0131 Jirki a\u015fireti ileri gelenlerinden Cindi Aydemir\u2019in o\u011flu Sipan Aydemir\u2019in \u00fc\u00e7 g\u00fcn \u00fc\u00e7 gece s\u00fcren d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftu., Bir zamanlar PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerin ikinci Kandil olarak adland\u0131rd\u0131klar\u0131 ve lojistik merkezi olarak kulland\u0131\u011f\u0131 2900 rak\u0131ml\u0131 Kato Da\u011f\u0131'n\u0131n eteklerinde ay y\u0131ld\u0131zl\u0131 T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 alt\u0131nda dillere destan bir d\u00fc\u011f\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fti. \r\n,\u00dclke d\u0131\u015f\u0131ndan Fransa, Bel\u00e7ika, \u0130svi\u00e7re, Irak ve \u0130ran\u2019\u0131n yan\u0131 s\u0131ra T\u00fcrkiye\u2019nin bir\u00e7ok yerinden binlerce vatanda\u015f d\u00fc\u011f\u00fcne kat\u0131ld\u0131. D\u00fc\u011f\u00fcne kat\u0131lan a\u015firet \u00fcyeleri adeta tak\u0131 yar\u0131\u015f\u0131na girdi. \r\n,PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerden ar\u0131nd\u0131r\u0131lan Kato Da\u011f\u0131'n\u0131n eteklerinde d\u00fc\u011f\u00fcn foto\u011fraflar\u0131 \u00e7ektiren damat Sipan Aydemir, ilk defa burada d\u00fc\u011f\u00fcn foto\u011fraflar\u0131 \u00e7ekildi\u011fini s\u00f6yledi. Aydemir, "Y\u0131llard\u0131r b\u00f6lgemizde huzur yoktu. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr \u015fimdi her tarafa gidebiliyoruz. Bu mutlu g\u00fcn\u00fcm\u00fczde bizi yaln\u0131z b\u0131rakmayan t\u00fcm e\u015f dost, akrabalar\u0131ma \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim. Bana 150 bin TL para, geline ise 1 kilo alt\u0131n tak\u0131ld\u0131. \u00d6nemli olan maddiyat de\u011fildi, bizim i\u00e7in \u00f6nemli olan huzur ve karde\u015flik i\u00e7inde \u00e7ekilen halaylard\u0131" dedi.\r\n,Devlete ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bilinen Jirki a\u015firetine mensup ailenin d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde ay y\u0131ld\u0131zl\u0131 T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 alt\u0131nda uzun halay kuyruklar\u0131 olu\u015ftu. Halay zinciri drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,kaynak. \u0130HA,G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin ba\u015far\u0131l\u0131 operasyonlar\u0131 sayesinde ter\u00f6ristlerden temizlenen da\u011f k\u00f6ylerinde art\u0131k huzur hakim olurken, ilk defa Kato Da\u011f\u0131'nda d\u00fc\u011f\u00fcn resimleri \u00e7ekmek isteyen Sipan Aydemir ve Berivan Aydemir \u00e7ifti Kato manzaras\u0131nda mutluluk pozlar\u0131 verdi.,Damada 150 bin TL para, geline ise 1 kilo alt\u0131n tak\u0131ld\u0131. Damad\u0131n babas\u0131 Cindi Aydemir, 60 koyun ve 3 ton pirin\u00e7le dev kazanlarda yemekler haz\u0131rlatt\u0131. Dillere destan d\u00fc\u011f\u00fcnde 170 bin TL masraf yap\u0131ld\u0131.