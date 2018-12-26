Aşırı doz hastanelik etti! Mideleri yıkandı!

\u0130la\u00e7lar nedeniyle ku\u015flar\u0131n kas kontrol\u00fcn\u00fc kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klayan bak\u0131m merkezi yetkilileri, u\u00e7ma yetisi olan baz\u0131 ku\u015flar\u0131n da bu ila\u00e7lar\u0131 yemi\u015f olmas\u0131ndan endi\u015fe duyduklar\u0131n\u0131 ifade etti. Yetkililer ila\u00e7lar\u0131n ne i\u00e7in kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 konusunda bilgi vermezken tan\u0131klar ise ila\u00e7lar\u0131n antidepresan, uyku ilac\u0131, anksiyete bozuklu\u011fu ya da kalp ilac\u0131 olabilece\u011fini belirtiyor. \u0130la\u00e7lar\u0131n parka kimler taraf\u0131ndan d\u00f6k\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bilinmiyor. \r\n,ABD'nin California eyaletindeki bir parka d\u00f6k\u00fclen y\u00fczlerce ila\u00e7tan yiyen iki kaz, kas kontrol\u00fcn\u00fc kaybetti ve hastanelik oldu. Vah\u015fi ya\u015fam g\u00f6n\u00fcll\u00fcleri taraf\u0131ndan kurtar\u0131lan kazlara "a\u015f\u0131r\u0131 dozda ila\u00e7 t\u00fcketimi" te\u015fhisi konuldu.\r\n,Yetkililer, "Duyarl\u0131 bir vatanda\u015f Huntington Sahili b\u00f6lgesindeki bir parkta, yerde ac\u0131 i\u00e7inde olan kaz\u0131 g\u00f6rerek merkezimizi ar\u0131yor. Kanada kaz\u0131 ve halkal\u0131 mart\u0131n\u0131n midesi temizlendi, sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 iyi" dedi.\r\n